Giới thiệu, bày bán sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng cạnh chợ đêm Sơn Trà

Gần 50 gian hàng sâm Ngọc Linh tham gia giới thiệu và bày bán sản phẩm tại chương trình. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Hành trình Quốc bảo sâm Ngọc Linh - Gắn kết không gian trải nghiệm sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng”, chương trình có sự tham gia của gần 50 gian hàng bày bán, giới thiệu sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh, dược liệu và sản phẩm chế biến từ dược liệu.

Chương trình thu hút sự quan tâm của người dân và du khách tham quan, mua sắm sản phẩm sâm Ngọc Linh. Ảnh: KHÁNH LINH

Bên cạnh hoạt động trưng bày, còn có khu trình diễn và trải nghiệm sâm Ngọc Linh, dược liệu để người dân và du khách tìm hiểu về các sản phẩm dược liệu đặc trưng của Đà Nẵng. Trước đó, chương trình đã tổ chức thành công 2 kỳ trong tháng 7 và tháng 8/2026, nhận được sự quan tâm của người dân, du khách.

Theo Sở Công Thương, việc duy trì chương trình hàng tháng nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu của thành phố đến người tiêu dùng; đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối sản phẩm với hoạt động thương mại và du lịch.

Đặc biệt, hướng đến tăng cường nhận diện giá trị của sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu; góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại gắn với du lịch và tạo thêm không gian để người dân, du khách tiếp cận các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chương trình mở cửa từ 18 giờ đến 22 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 27/9/2026.