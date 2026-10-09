Giới thiệu ẩm thực Việt cho bạn bè quốc tế tại San Francisco (Hoa Kỳ)

Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phu nhân Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn giới thiệu về ẩm thực Việt Nam và đầu bếp cùng phu nhân, chủ của nhà hàng Tháp Rùa tại San Francisco. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Ẩm thực cũng là một nét độc đáo để Việt Nam được hiểu, được nhớ và được yêu mến. D ăn Sự kiện này là một phần của chuỗi hoạt động ngoại giao ẩm thực song hành cùng ngoại giao công nghệ của Tổng Lãnh sự quán, góp phần giới thiệu Việt Nam, điểm đến hấp dẫn về ẩm thực, du lịch, cũng như đầu tư, phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và những công nghệ đang định hình tương lai.

Chương trình Giới thiệu ẩm thực Việt Nam và bữa trưa thân mật được Tổng Lãnh sự quán tổ chức tại Nhà hàng Tháp Rùa (Turtle Tower), khu Marina, San Francisco, do bà Lê Thị Tuyết Mai, phu nhân Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn chủ trì, cùng với sự phối hợp của ông Phạm Ngọc Thắng (tức Nghĩa), đầu bếp và chủ nhà hàng Tháp Rùa (Turtle Tower) cùng phu nhân là bà Nguyễn Mỹ Hạnh.

Tham dự có các thành viên Hội Phu nhân, Phu quân Tổng Lãnh sự San Francisco, một số bạn Hoa kỳ là doanh nhân, luật sư, hoạt động nhân đạo gắn bó với Việt Nam.

Trong không gian ấm cúng của nhà hàng Tháp Rùa nổi tiếng với nhiều món ăn Hà Nội, các bạn quốc tế cùng quây quần bên bàn ăn, với những đĩa rau thơm, bánh tráng, bún, tôm, thịt, cua, câu chuyện chia sẻ về món ăn Việt Nam.

Mở đầu chương trình, bà Lê Thị Tuyết Mai bày tỏ cảm ơn các bạn quốc tế tham dự; nhấn mạnh thông điệp giản dị: Buổi gặp gỡ là câu chuyện của “món ngon, những người bạn tốt và niềm vui bên nhau, đồng thời là dịp để mỗi người khám phá thêm về Việt Nam thông qua ẩm thực”.

Sau khi giới thiệu đôi nét về ẩm thực Việt Nam, bà cũng giới thiệu và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của đầu bếp và phu nhân, đồng thời là chủ nhà hàng Tháp Rùa, người từ Hà Nội đã hơn 20 năm mang hương vị Hà Nội phục vụ cộng đồng Vùng Vịnh San Francisco.

Điều đặc biệt của chương trình là đích thân đầu bếp hướng dẫn cách làm món ăn, khách mời không những được thưởng thức món ăn mà còn được thực hành, tự tay làm gỏi cuốn, tập cuốn nem, nghe giới thiệu về phở Hà Nội.

Đầu bếp Phạm Ngọc Thắng (tức Nghĩa) và phu nhân Nguyễn Mỹ Hạnh, chủ nhà hàng Tháp Rùa trực tiếp hướng dẫn cách làm gỏi cuốn. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Với gỏi cuốn tôm và thịt, đầu bếp Nghĩa giới thiệu cách làm và cùng bà Hạnh, bà Mai hướng dẫn khách mời cách làm mềm bánh tráng vừa đủ, đặt lá rau diếp, chút bún, tôm và thịt sao cho khi cuốn lại, các lớp nguyên liệu hiện lên đẹp mắt qua lớp bánh tráng mỏng. Cuốn quá lỏng thì nguyên liệu dễ rơi, quá chặt lại làm bánh tráng rách.

Sau phần hướng dẫn, mỗi người tự làm chiếc gỏi cuốn của mình và thưởng thức ngay với nước chấm. Một món ăn tưởng đơn giản qua đó cho thấy nét tinh tế của ẩm thực Việt: Tươi, nhẹ, nhiều rau, nhiều lớp hương vị nhưng không thành phần nào lấn át thành phần nào.

Khách mời vui mừng sau khi tự làm được chiếc gỏi cuốn vừa ngon vừa đẹp mắt. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Đến nem cua, trải nghiệm lại khác. Nhân nem với cua, tôm, thịt, trứng, mộc nhĩ, củ đậu, hành… được trộn để vừa có vị ngọt, độ giòn và độ kết dính. Đầu bếp hướng dẫn tỉ mỉ cách làm mềm bánh tráng, lấy lượng nhân vừa phải, gấp hai mép bánh tráng rồi cuốn sao cho chiếc nem đều tay, để khi rán thì không bị vỡ.

Các bạn quốc tế lần lượt tới bàn thực hành tự cuốn nem, rồi cùng xem đầu bếp hướng dẫn rán để nem chín ở trong mà vỏ thì chuyển màu vàng và giòn. Từ chiếc nem vừa gói còn mềm trên tay đến lúc nghe tiếng vỏ giòn khi thưởng thức là cả một trải nghiệm về màu sắc, mùi thơm, kết cấu và hương vị.

Khách mời hào hứng tập cuốn nem với sự hướng dẫn của đầu bếp. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Với phở gà Hà Nội, câu chuyện đi sâu hơn vào một món ăn đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực Việt Nam. Khách được giới thiệu về nước dùng trong nhưng đậm vị, thịt gà, bánh phở, hành và gia vị tạo nên mùi hương đặc trưng. Một bát phở nhìn có vẻ giản dị, nhưng phía sau là thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh để các hương vị hòa vào nhau mà vẫn giữ được sự thanh nhẹ.

Sau phần giới thiệu và thực hành làm món ăn là bữa trưa kiểu gia đình với nem cua, gỏi cuốn, nộm đu đủ, chả mực, bún chả, phở gà Hà Nội. Khách không chỉ biết tên món, mà được biết thêm cách món ăn được làm ra, ăn thế nào và niềm vui cùng chia sẻ các món ăn cùng bạn bè.

Các bạn quốc tế tham dự chương trình, cùng trải nghiệm làm món Việt và quây quần bên bàn ăn trưa thân mật. Quanh bàn ăn là những người bạn đến từ nhiều nước khác nhau, tạo nên một không gian giao lưu đa văn hóa gần gũi và ấm áp.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn đến tham dự bữa trưa, cảm ơn các bạn quốc tế đã tham dự trải nghiệm món ăn Việt Nam và qua đó dành thời gian tìm thêm về văn hóa, con người Việt Nam.

Đó cũng chính là văn hóa ẩm thực Việt Nam. Bữa ăn là nơi gia đình, bạn bè chia sẻ món chung, trò chuyện, mời nhau nếm thử và dành thời gian cho nhau.

Sự hiếu khách không nhất thiết thể hiện bằng điều lớn lao; đôi khi nằm trong một lời mời ăn thêm, một món được điều chỉnh để phù hợp với khách, hay việc chủ nhà muốn mọi người đều tìm thấy một hương vị mình yêu thích.

Với trải nghiệm đặc biệt qua lời giới thiệu, hướng dẫn tận tay, thực hành và thưởng thức món ăn, các bạn quốc tế hiểu thêm về ẩm thực Việt Nam - sự cân bằng của nóng và mát, mềm và giòn, tươi và chín, vị đậm của nước chấm đi cùng sự thanh nhẹ của rau thơm. Chính sự cân bằng ấy khiến một bữa ăn có nhiều món nhưng không nặng nề và mỗi món vừa có bản sắc riêng vừa hòa hợp với tổng thể.

Khách mời tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm sau thực hành làm món ăn. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Ẩm thực ở đây không chỉ để thưởng thức, mà trở thành một cách để chạm vào văn hóa Việt Nam bằng tất cả các giác quan.

Các bạn quốc tế đều vui mừng và trân trọng trải nghiệm đặc biệt về ẩm thực Việt Nam mà chính họ đã trực tiếp tham gia, đã tự tay làm và thưởng thức ngay chiếc gỏi cuốn, thử gói một chiếc nem, nghe câu chuyện phía sau bát phở và cùng ngồi chia sẻ niềm vui bạn bè bên bàn ăn Việt.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)