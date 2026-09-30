Giới thiệu 4 nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ thực thi pháp luật

Ngày 30/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH, Bộ Công an) chủ trì triển khai “Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm”.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan không gian triển lãm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN tham quan không gian triển lãm.

Tại đây, các đại biểu được giới thiệu những sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ tiêu biểu phục vụ xác minh danh tính, bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có vai trò kết nối, định hướng và dẫn dắt các đơn vị nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thực thi pháp luật, bảo đảm ANTT và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tại không gian triển lãm nhóm tự động hóa và robot.

Triển lãm tập trung giới thiệu 4 nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư:

Nhóm thiết bị an ninh: Gồm thiết bị xác minh di động, thiết bị thu nhận vân tay, đầu đọc thẻ CCCD, Trạm Cảnh sát thông minh, camera giám sát, camera AI và các thiết bị nghiệp vụ tích hợp định danh, sinh trắc học. Các sản phẩm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật xác minh nhanh danh tính, thu nhận sinh trắc học, giám sát địa bàn và xử lý tình huống tại hiện trường.

Nhóm giải pháp xác thực: Ứng dụng sinh trắc học đa phương thức, nhận diện khuôn mặt, định danh số, xác thực di động, CCCD, VNeID và các mô hình xác thực phục vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công và các hệ thống nghiệp vụ, góp phần bảo đảm đúng người, đúng danh tính, hạn chế giả mạo, gian lận và các hành vi lợi dụng danh tính giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Các sản phẩm là robot hình người trình diễn, tiếp đón; robot tuần tra, an ninh giám sát.

Nhóm giải pháp bảo mật: Tập trung vào bảo mật hạ tầng, bảo vệ dữ liệu, giám sát an ninh mạng, kiểm soát truy cập, bảo vệ hệ thống định danh, xác thực và phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu, qua đó tăng cường lớp phòng thủ cho các hệ thống số.

Nhóm tự động hóa và robot: Giới thiệu robot mặt đất, robot hình người, robot trinh sát, tuần tra cùng các giải pháp tự động hóa tác nghiệp, tích hợp AI, camera, cảm biến và điều khiển từ xa, hướng tới hỗ trợ lực lượng chức năng trong các nhiệm vụ cần khả năng quan sát, giám sát và tác nghiệp linh hoạt.

Các sản phẩm thiết bị an ninh tích hợp AI thông minh tại triển lãm.

Thông qua triển lãm, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục thúc đẩy việc kết nối yêu cầu nghiệp vụ với năng lực công nghệ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện và đưa các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ thực tiễn.

Đây cũng là dịp giới thiệu với các đại biểu ASEAN những kết quả, hướng tiếp cận và khả năng ứng dụng công nghệ của Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm.