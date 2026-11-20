Các hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa TP HCM và Daegu, góp phần củng cố giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong sáng 20/11, triển lãm giao lưu mỹ thuật và nhiếp ảnh giữa hai thành phố giới thiệu 100 tác phẩm, trong khuôn khổ chương trình hợp tác văn hóa, nghệ thuật đã được khai mạc và diễn ra đến 23/11.

TP HCM giới thiệu nghệ thuật Hát bội tại triển lãm. Ảnh: T.Luân

Trong đó, TP Daegu giới thiệu 60 tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ Hàn Quốc; phía TP HCM giới thiệu 40 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ thuộc Hội Nhiếp ảnh và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP HCM nhấn mạnh, các tác phẩm phản ánh góc nhìn sáng tạo, bản sắc văn hóa, con người và vùng đất của hai địa phương. Qua đó, tạo không gian để văn nghệ sĩ hai thành phố giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP HCM phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: T.Luân

Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật hai thành phố diễn ra từ ngày 19 đến 23/11. Ngoài triển lãm, sáng 20/11, Ban Tổ chức cũng tổ chức chương trình giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cộng đồng Chăm, Khmer, Hoa; Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh; nghệ thuật hát bội do các nghệ nhân trực tiếp trình diễn.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: T.Luân

Trong chuỗi hoạt động này, Đoàn nghệ thuật Daegu cũng giới thiệu một tác phẩm đặc trưng của Hàn Quốc. Hai thành phố cũng tổ chức gặp gỡ, trao đổi với chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong phát triển công nghiệp văn hóa".

Đại biểu hai thành phố tham quan triển lãm. Ảnh: T.Luân

Nội dung tọa đàm tập trung vào bảo tồn, phát huy di sản, tổ chức hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm và kết nối nguồn lực văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, dịp này đoàn TP Daegu cũng tìm hiểu, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, các địa chỉ văn hóa tiêu biểu của TP HCM và thưởng thức chương trình Mơ Show tại Rạp xiếc và biểu diễn Đa năng Phú Thọ.

Trong chuỗi hoạt động, đoàn TP HCM và TP Daegu cũng ký Bản ghi nhớ về quan hệ giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, theo hình thức trao đổi đoàn luân phiên hằng năm. Qua đó, tiếp tục mở rộng kết nối giữa các hội chuyên ngành và đội ngũ văn nghệ sĩ hai thành phố, thúc đẩy trao đổi tác phẩm và kinh nghiệm sáng tác.