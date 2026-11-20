Chuỗi hoạt động hướng đến tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Daegu, qua đó góp phần củng cố giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc.

Đại biểu căng băng khai mạc triễn lãm

Điểm nhấn trong chương trình là triển lãm giao lưu mỹ thuật và nhiếp ảnh giữa hai thành phố, khai mạc sáng 20/11 và kéo dài đến ngày 23/11, giới thiệu 100 tác phẩm của các nghệ sĩ hai nước. Trong đó, phía TP. Daegu trưng bày 60 tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ Hàn Quốc; TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 40 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và họa sĩ thuộc Hội Nhiếp ảnh, Hội Mỹ thuật thành phố.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, các tác phẩm thể hiện góc nhìn sáng tạo, bản sắc văn hóa, con người và vùng đất của mỗi địa phương. Đây cũng là không gian để văn nghệ sĩ hai thành phố gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

TP. Hồ Chí Minh giới thiệu nghệ thuật Hát bội tại triển lãm

Diễn ra từ ngày 19 - 23/11, chuỗi hoạt động còn có chương trình giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cộng đồng Chăm, Khmer, Hoa; Đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh; nghệ thuật hát bội với sự trình diễn trực tiếp của các nghệ nhân. Dịp này, Đoàn nghệ thuật Daegu cũng giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật đặc trưng của Hàn Quốc.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, hai thành phố tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong phát triển công nghiệp văn hóa”. Nội dung trao đổi tập trung vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; tổ chức các hoạt động sáng tạo; quảng bá tác phẩm và kết nối nguồn lực văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Đại biểu tham quan triển lãm

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn TP. Daegu còn tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh và thưởng thức chương trình Mơ Show tại Rạp xiếc và biểu diễn Đa năng Phú Thọ.

Một nội dung đáng chú ý là đại diện hai thành phố ký Bản ghi nhớ về quan hệ giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, với hình thức trao đổi đoàn luân phiên hằng năm. Thỏa thuận tạo cơ sở để tiếp tục mở rộng kết nối giữa các hội chuyên ngành, đội ngũ văn nghệ sĩ hai địa phương, đồng thời thúc đẩy trao đổi tác phẩm và kinh nghiệm sáng tác.