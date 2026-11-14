Giới siêu giàu toàn cầu đổ tiền vào các kênh đầu tư phi truyền thống

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Theo hãng tin CNBC, từ giới tỷ phú châu Á đến các công ty quản lý tài sản gia đình trên toàn cầu, những nhà đầu tư giàu có đang tăng tỷ trọng tài sản thay thế - các kênh đầu tư ngoài cổ phiếu và trái phiếu - trong danh mục vốn do tài sản truyền thống chi phối.

Giới chuyên gia cho rằng xu hướng này diễn ra khi thị trường cổ phiếu ngày càng tập trung, bất ổn địa chính trị gia tăng, trong khi việc kết hợp cổ phiếu và trái phiếu không giúp bảo vệ danh mục tốt như trước trong những đợt thị trường đi xuống.

NHU CẦU ĐA DẠNG HÓA VÀ PHÒNG NGỪA BIẾN ĐỘNG

Ông Dan Watkins, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JPMorgan Asset Management, cho biết quy mô tài sản đầu tư thay thế thuộc mảng quản lý tài sản tư nhân của đơn vị này tại khu vực đã tăng 40% trong 12 tháng qua, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn từ nhóm khách hàng giàu có và siêu giàu.

“Nhóm khách hàng siêu giàu và giàu có đang có nhu cầu rất lớn đối với các khoản đầu tư thay thế”, ông Watkins phát biểu tại một hội nghị truyền thông ở Singapore gần đây.

Ông John Woods, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á của Lombard Odier, cho biết các công ty quản lý tài sản gia đình mà đơn vị này trao đổi đang có kế hoạch tăng mạnh tỷ trọng đầu tư thay thế. Theo ông, các nhà đầu tư giàu có muốn đa dạng hóa danh mục, tạo nguồn thu nhập và tiếp cận những cơ hội ngoài thị trường niêm yết.

“Lo ngại về định giá cao, chênh lệch lợi suất tín dụng thu hẹp và việc cổ phiếu, trái phiếu ngày càng có xu hướng biến động cùng chiều cũng thúc đẩy quá trình này”, ông Woods cho biết.

Theo báo cáo của công ty BNY Wealth, các khoản đầu tư thay thế hiện chiếm 60% danh mục của các công ty quản lý tài sản dành riêng cho một gia đình, lần đầu tiên vượt nhóm tài sản truyền thống.

Trong số các kênh đầu tư thay thế, quỹ phòng hộ đang trở thành lựa chọn được ưa chuộng để ứng phó với biến động thị trường, nhất là khi những cách đa dạng hóa danh mục truyền thống không còn hiệu quả như trước.

Ông Olaolu Aganga, Trưởng bộ phận xây dựng và phân tích danh mục đầu tư của Citi Wealth, cho biết quỹ phòng hộ gần đây thu hút sự quan tâm mạnh nhất từ nhóm khách hàng đủ điều kiện tham gia. Những nhà đầu tư này muốn tìm kiếm lợi nhuận ít phụ thuộc vào diễn biến của thị trường cổ phiếu.

Khảo sát năm 2026 của ngân hàng Citi với 351 công ty quản lý tài sản gia đình cho thấy lạm phát là mối lo lớn nhất của họ, tiếp đến là lãi suất, sự ổn định của hệ thống tài chính và biến động thị trường.

Ông Aganga cho biết trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và lãi suất khó lường, các gia đình giàu có ngày càng tìm kiếm những khoản đầu tư vừa tạo thu nhập, vừa bảo toàn sức mua, đồng thời giúp danh mục ít chịu tác động hơn từ biến động thị trường.

Dù vậy, khảo sát của Citi cũng cho thấy cổ phiếu niêm yết ghi nhận mức tăng ròng lớn nhất về mức phân bổ vốn. Điều này cho thấy giới nhà giàu đang bổ sung các khoản đầu tư thay thế, thay vì rời bỏ thị trường truyền thống.

“Xu hướng hiện tại không phải là sự dịch chuyển hoàn toàn khỏi thị trường niêm yết”, ông Woods nhận định với CNBC.

Hạ tầng cũng là lĩnh vực hưởng lợi lớn khi sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu, lưới điện và kết nối số.

Theo ông Thomas Roland Guyot, Trưởng bộ phận chuyên gia đầu tư thị trường tư nhân khu vực Đông Nam Á của công ty UBS Unified Global Alternatives, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những tài sản phục vụ AI, điện hóa và an ninh năng lượng.

Những khoản đầu tư này có thể mang lại tăng trưởng dài hạn cùng dòng tiền tương đối ổn định, nhất là với các tài sản có doanh thu dựa trên nhu cầu thiết yếu hoặc các hợp đồng dài hạn.

Sự quan tâm đó được thể hiện qua dòng vốn vào quỹ. Theo dữ liệu của PitchBook, trong 12 tháng tính đến hết quý 1/2026, dòng vốn ròng vào các quỹ hạ tầng mở đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

NHÀ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC HƠN

Trong khi đó, vốn cổ phần tư nhân vẫn là trụ cột trong danh mục đầu tư thay thế của giới nhà giàu, nhưng cách lựa chọn và tiếp cận các khoản đầu tư đang trở nên chọn lọc hơn.

Ông Aganga cho biết các công ty quản lý tài sản gia đình ngày càng ưu tiên đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp, đồng đầu tư cùng các nhà quản lý quỹ vốn cổ phần tư nhân hoặc mua lại phần vốn trong các quỹ hiện hữu trên thị trường thứ cấp, thay vì chỉ dựa vào những quỹ huy động vốn theo cách truyền thống.

Theo ông Woods, các hình thức này có thể giúp nhà đầu tư kiểm soát khoản đầu tư tốt hơn hoặc có cơ hội mua tài sản với giá chiết khấu. Ông cho biết xu hướng đầu tư thay thế còn được hỗ trợ bởi sự phát triển của các quỹ không có thời hạn kết thúc cố định, còn gọi là quỹ evergreen, và các quỹ bán thanh khoản. Những loại quỹ này đã hạ mức đầu tư tối thiểu và giảm bớt một số thủ tục so với các quỹ thị trường chưa niêm yết truyền thống.

Theo các nhà phân tích, dù được lựa chọn để đa dạng hóa danh mục và hạn chế tác động từ biến động thị trường, các khoản đầu tư thay thế vẫn đi kèm những rủi ro riêng.

Các khoản đầu tư vào tài sản chưa niêm yết có thể găm vốn của nhà đầu tư trong nhiều năm, trong khi mức định giá có thể phản ánh chậm diễn biến xấu của thị trường.

“Tiếp cận dễ hơn không đồng nghĩa với thanh khoản tốt”, ông Watkins từ JPMorgan nói.

Trong khi đó, ông Aganga cũng cảnh báo kết quả đầu tư có thể chênh lệch đáng kể giữa các nhà quản lý. Ngoài ra, do tài sản chưa niêm yết không được định giá lại thường xuyên, biến động giá của loại tài sản này có thể trông nhỏ hơn thực tế.

Nhà đầu tư còn cần lưu ý nguy cơ danh mục tập trung vào cùng một nguồn rủi ro dù được phân bổ qua nhiều loại quỹ. Theo ông Guyot, một danh mục nắm giữ tài sản liên quan tới trung tâm dữ liệu thông qua các quỹ bất động sản, hạ tầng và vốn cổ phần tư nhân có vẻ đa dạng, nhưng thực chất vẫn phụ thuộc lớn vào cùng một chu kỳ đầu tư AI.

Dù có những rủi ro trên, dòng vốn hiện nay cho thấy tài sản thay thế ngày càng hấp dẫn giới nhà giàu, song không phải với cái giá là từ bỏ cổ phiếu và trái phiếu. Ông Woods chỉ ra rằng phần lớn dòng tiền mới đến từ vốn bổ sung và tiền mặt dư thừa, thay vì từ việc bán ra ồ ạt các tài sản truyền thống.