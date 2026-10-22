Giới siêu giàu thế giới đua nhau chuyển vàng đến Singapore

Gần 17 năm sau, doanh nhân người Đức - từng làm kiến trúc sư dữ liệu tại một ngân hàng, hiện quản lý kho cất trữ lớn, với toà nhà cao 6 tầng, rộng khoảng 16.722 m², đủ sức chứa lượng vàng tương đương khoảng 10% nguồn cung vàng và 30% nguồn cung bạc hằng năm của thế giới.

Giờ đây, hoạt động kinh doanh của ông không chỉ vượt xa quy mô căn phòng ngủ ban đầu mà còn vượt qua cả tệp khách hàng trong nước. Ông đang cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê chỗ cất, khi họ muốn cất giữ vàng thỏi ở một nơi xa quê nhà hơn.

Gregersen không phải người duy nhất kiếm bội tiền từ xu hướng này. Các ngân hàng và nhà kinh doanh kim loại quý tại quốc đảo Singapore cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư giàu có ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang tìm cách đa dạng hóa địa điểm cất giữ vàng, trong bối cảnh họ cảm thấy bất an vì chiến tranh, nợ công và những bất ổn chính trị trong nước. Nhiều nhà đầu tư giàu có đang chuyển vàng đến Singapore, cất ở nơi khiến họ cảm thấy an tâm.

Doanh nhân Gregor Gregersen trong kho cất vàng của mình. (Ảnh: Bloomberg)

Theo ước tính của hãng kinh doanh vàng thỏi J. Rotbart & Co., lượng vàng tư nhân cất trữ tại Singapore năm 2025 tăng khoảng 16 lần so với năm 2014, lên hơn 800 tấn, trong đó phần lớn đến từ châu Âu. Công ty dự báo lượng vàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới.

“Các gia đình giàu có lâu đời, vốn nắm giữ vàng vật chất tại những quốc gia và lãnh thổ khác, đang chuyển một phần tài sản đó sang Singapore”, ông Manish Tibrewal, đồng sáng lập Farro Capital, công ty quản lý tài sản cho nhiều gia đình siêu giàu có trụ sở tại Singapore, cho biết.

Một nhóm gia đình khác trước đây chưa từng mua vàng vật chất thì nay bắt đầu mua, thông qua các ngân hàng tư nhân hoặc trực tiếp từ các nhà kinh doanh vàng thỏi, sau đó lưu trữ tại quốc đảo này”, ông nói với Bloomberg.

Singapore đang tìm cách biến sự dịch chuyển đó thành cơ hội kinh doanh. Các ngân hàng, trong đó có Nomura Holdings Inc. và Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC), đang bổ sung dịch vụ giao dịch và lưu ký vàng tại đây. Chính phủ Singapore cũng xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đưa đất nước trở thành một trung tâm giao dịch vàng thỏi lớn hơn.

Sức hút của vàng tăng mạnh trong vài năm qua, khi làn sóng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng từ năm 2022 khiến thị trường nóng lên. Vàng vẫn là công cụ phòng ngừa rủi ro, khi nợ công ngày càng lớn và bất ổn địa chính trị nghiêm trọng.

Kho cất trữ vàng của The Reserve. (Ảnh: Bloomberg)

Theo dữ liệu từ các đơn vị vận hành, Singapore có thể lưu trữ ít nhất 2.200 tấn vàng tại 2 kho bảo mật cao do tư nhân điều hành. Trong đó, kho The Reserve của Gregersen có sức chứa 500 tấn, còn Le Freeport có thể chứa ít nhất 1.700 tấn. Le Freeport được mệnh danh là “Pháo đài Knox của châu Á”, theo tên cơ sở lưu trữ vàng nổi tiếng của Mỹ.

Lượng vàng do khách hàng gửi vào kho của Gregersen đã tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2020, lên 8,6 tấn vào tháng 9 vừa qua. Theo số liệu của công ty, khoảng 90% số vàng này thuộc về khách hàng nước ngoài. Gregersen cho biết ông xây dựng kho lưu trữ với kỳ vọng sẽ lấp đầy cơ sở này trong những năm tới.

Sức hấp dẫn của Singapore một phần do hình ảnh ổn định. Gregersen cho biết, một số khách hàng lo ngại về chiến tranh, khó khăn kinh tế cũng như sự ổn định chính trị và tài khóa tại các quốc gia như Mỹ.

Theo ông, họ coi sự giàu có và năng lực quốc phòng của Singapore là những lý do để tin tưởng giao phó tài sản tại đây, đặc biệt là những tài sản họ có thể không cần sử dụng trong nhiều thập niên.