Giới siêu giàu Mỹ lo con thế hệ Gen Z không giữ nổi việc làm dù sở hữu tài sản kếch xù

Thị trường lao động Mỹ ngày càng khắc nghiệt khiến nhiều gia đình giàu có lo con cái khó tìm và giữ được công việc ổn định. Điều khiến họ bất an không chỉ là thu nhập, mà còn là nguy cơ người trẻ mất phương hướng, suy giảm sự tự tin và khó xây dựng cuộc sống tự lập.

Nhiều bậc phụ huynh giàu có lo lắng khi con trẻ thế hệ Gen Z gặp khó khăn trong việc duy trì công việc ổn định. Ảnh: Fortune

Tỷ lệ thất nghiệp của người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ duy trì ở khoảng 5,6%, trong khi 42,5% rơi vào tình trạng thiếu việc làm vào cuối năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2020. Bằng đại học không còn bảo đảm một nguồn thu nhập ổn định, trong khi các nhà kinh tế cảnh báo AI có thể làm đảo lộn những công việc đầu vào mà sinh viên mới ra trường vốn thường đảm nhiệm.

Tom Thiegs, giám đốc điều hành phụ trách lãnh đạo và di sản tại Ascent Private Capital Management thuộc U.S. Bank, cho biết các tỷ phú có đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ con cái, nhưng đôi khi vẫn khó xác định những yếu tố khác cần thiết để thế hệ sau thành công. Vì tác động của AI và thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh, giới siêu giàu đang có chung một nỗi lo với các gia đình trung lưu và thu nhập thấp, đó là liệu con cái họ có thể tìm được việc làm và tự trang trải cuộc sống hay không.

Patrick Dwyer, giám đốc điều hành tại Aligned by NewEdge Wealth, nhận định các triệu phú và tỷ phú đang hiểu rằng con cái họ phải tham gia một thị trường lao động hoàn toàn khác với thế hệ cha mẹ. Ông tư vấn cho các khách hàng có tài sản ròng từ khoảng 100 triệu USD đến hơn 1 tỷ USD và cho rằng các gia đình phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của việc hỗ trợ con cái, kể cả khả năng một người có thể cần được đào tạo lại ở tuổi 33.

Con cái của những khách hàng này thường trong độ tuổi 22 đến 35 và đang gặp khó khăn khi tìm kiếm, cũng như giữ được việc làm trong các lĩnh vực vốn gắn với sự ổn định và vị thế xã hội như công nghệ, luật và chăm sóc sức khỏe. Điều đó khiến các bậc phụ huynh giàu có phải tính đến khả năng chuyển giao nhiều tài sản hơn, nhằm giúp con cái duy trì quyền tự chủ đối với cuộc sống nếu họ không thể tự tích lũy tài sản như thế hệ trước.

Tuy nhiên, trọng tâm của nỗi lo không nằm ở khả năng chu cấp tài chính. Theo Thiegs, các gia đình siêu giàu chủ yếu lo ngại thị trường việc làm sẽ ảnh hưởng đến mục đích sống, bản sắc và sự tự tin của con cái. Họ cũng sợ khối tài sản quá lớn có thể làm suy giảm động lực hoặc mong muốn làm việc, từ đó khiến thế hệ sau phụ thuộc lâu dài vào cha mẹ.

Trent Von Ahsen, chuyên gia hoạch định tài chính được chứng nhận và đối tác điều hành tại Cedar Point Capital Partners, cho biết nhóm phụ huynh này lo hỗ trợ con quá mức hơn là hỗ trợ không đủ. Vì vậy, kế hoạch tài sản cần tạo ra cơ hội phát triển, củng cố ý thức trách nhiệm và giá trị bản thân, thay vì chỉ cung cấp một tấm đệm tài chính hoặc chuyển toàn bộ khoản thừa kế cùng lúc.

Sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ đã xuất hiện rõ rệt. Trước làn sóng sa thải trong các ngành nghề cổ cồn trắng và áp lực từ AI, một bộ phận Gen Z rời xa con đường doanh nghiệp truyền thống để trở thành nhà sáng tạo nội dung hoặc theo đuổi công việc trong sản xuất, điện và các lĩnh vực kỹ thuật khác. Một số người có bằng đại học thậm chí cạnh tranh các vị trí bảo mẫu và gia sư có mức lương sáu chữ số tại những gia đình thượng lưu, với mong muốn tìm kiếm tự do tài chính ngoài môi trường văn phòng truyền thống.

Khảo sát toàn cầu năm 2026 của Deloitte cho thấy chỉ 6% người thuộc Gen Z và thế hệ millennial được hỏi coi việc đạt vị trí lãnh đạo là mục tiêu nghề nghiệp chính. Nhiều người ưu tiên sự ổn định, phát triển kỹ năng, sức khỏe và trạng thái an lành hơn việc nhanh chóng thăng tiến. Trước xu hướng này, các cố vấn khuyến nghị gia đình giàu có linh hoạt trong tài trợ giáo dục, tăng cường hoạt động cố vấn và chuyển giao tài sản theo từng giai đoạn, qua đó tạo cơ hội mà không làm mất đi tính chủ động của người thụ hưởng.