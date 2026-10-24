Giới siêu giàu chi tiền mua nhà thế nào?

Những căn biệt thự có giá hàng chục triệu USD

Mua được một căn nhà là niềm mơ ước của không ít người, đồng thời cũng là quyết định tài chính quan trọng, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đối với giới siêu giàu, bất động sản không đơn thuần là nơi để ở mà còn là tài sản phục vụ nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, bảo vệ sự riêng tư và thực hiện những mục tiêu tài chính dài hạn.

Theo các tổ chức nghiên cứu tài sản quốc tế như Wealth-X và Knight Frank, nhóm cá nhân có giá trị tài sản ròng siêu cao thường được xác định dựa trên ngưỡng tài sản từ 30 triệu USD trở lên, dù phương pháp tính có thể khác nhau giữa các tổ chức.

Để tìm hiểu cách tầng lớp này chi tiêu cho nhà ở, trang tài chính GOBankingRates đã trao đổi với nhiều chuyên gia bất động sản chuyên phục vụ khách hàng cao cấp. Kết quả cho thấy khoảng cách giữa giới siêu giàu và người mua nhà thông thường không chỉ nằm ở giá trị bất động sản mà còn thể hiện ở những khoản chi phát sinh sau khi sở hữu.

Ảnh minh hoạ

Chris Iverson, chuyên gia môi giới bất động sản cao cấp thuộc Sotheby’s International Realty tại Palo Alto (California, Mỹ), cho biết những căn biệt thự mới xây dành cho giới siêu giàu tại Atherton và Palo Alto thường có giá khởi điểm từ 25–30 triệu USD. Một số bất động sản thậm chí được giao dịch ở mức 50 triệu USD hoặc cao hơn.

Với số tiền này, người mua có thể sở hữu những khu biệt thự rộng lớn, diện tích sinh hoạt khoảng 929 m², bao gồm nhà chính, nhà dành cho khách cùng các công trình phụ trợ như hồ bơi và khu vực nghỉ ngơi riêng biệt.

Trong khi đó, theo số liệu được Zillow công bố tại thời điểm bài viết gốc, giá nhà trung bình tại Mỹ vào khoảng 357.445 USD. Như vậy, một căn biệt thự trị giá 30 triệu USD có giá cao gấp khoảng 84 lần mức giá nhà trung bình nói trên. Sự chênh lệch này phần nào phản ánh khả năng chi tiêu gần như không có giới hạn của những người thuộc tầng lớp giàu có bậc nhất thế giới.

Mua nhà hàng chục triệu USD, tiếp tục chi mạnh để bảo vệ sự riêng tư

Điều khiến nhiều người bất ngờ là với giới siêu giàu, khoản tiền bỏ ra để mua bất động sản chưa phải toàn bộ chi phí. Sau khi sở hữu nhà, họ còn sẵn sàng đầu tư những khoản đáng kể nhằm bảo đảm an ninh và sự riêng tư.

Theo chuyên gia Chris Iverson, đây chính là điểm khác biệt lớn giữa các chủ sở hữu bất động sản siêu sang và những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu.

Dù sinh sống trong những khu dân cư vốn có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, giới siêu giàu vẫn thường chủ động thiết lập thêm nhiều lớp bảo vệ.

Họ có thể thuê đội ngũ vệ sĩ riêng, nuôi chó nghiệp vụ, xây dựng tường bao kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát, cảm biến phát hiện người xâm nhập, thậm chí thiết kế phòng trú ẩn an toàn ngay bên trong biệt thự.

Đặc biệt, một số người còn mua thêm các căn nhà liền kề, không phải để ở hay kinh doanh mà chỉ nhằm tạo khoảng cách với hàng xóm và hạn chế sự tiếp cận từ bên ngoài.

Chuyên gia Iverson dẫn trường hợp của tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, người đã mua nhiều bất động sản xung quanh nơi ở tại Palo Alto nhằm mở rộng không gian riêng tư.

Điều này cho thấy đối với một bộ phận giới siêu giàu, sự riêng tư và cảm giác an toàn có giá trị lớn đến mức họ sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD để bảo vệ.

Khác với phần lớn người dân thường tìm mua một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sinh hoạt, giới siêu giàu có xu hướng tiếp cận bất động sản như một danh mục đầu tư.

Sain Rhodes, chuyên gia bất động sản tại Clever Offers, nhận định những người có tài sản cực lớn thường mua nhà một cách có tính toán, tương tự việc phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau.

Thay vì chỉ sở hữu một nơi ở cố định, họ có thể mua nhiều căn nhà tại các thành phố lớn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng hoặc những thị trường bất động sản được đánh giá có tiềm năng.

Mỗi bất động sản có thể phục vụ một mục đích riêng, từ sinh sống, nghỉ dưỡng, tiếp đón đối tác đến nắm giữ tài sản trong dài hạn.

Đối với nhóm khách hàng này, quyết định mua nhà vì thế không chỉ dựa trên thiết kế, diện tích hay vị trí mà còn gắn với chiến lược quản lý tài sản và nhu cầu cá nhân.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ không có nghĩa giới siêu giàu luôn lựa chọn mua nhà. Trên thực tế, thuê những căn hộ cao cấp hoặc biệt thự nghỉ dưỡng trong thời gian ngắn cũng là hình thức được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, mức giá thuê có thể khiến người bình thường khó hình dung.

Theo chuyên gia Sain Rhodes, tại Manhattan (New York), một căn hộ hạng sang chiếm trọn một tầng của tòa nhà có thể được cho thuê với giá từ 50.000–150.000 USD mỗi tháng.

Tại Hamptons, khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng của giới thượng lưu Mỹ, chi phí thuê biệt thự trong mùa hè có thể dao động từ 500.000 USD đến hơn 1 triệu USD.

Không chỉ tại Mỹ, những điểm nghỉ dưỡng xa hoa ở châu Âu cũng ghi nhận mức giá tương tự. Theo Chris Iverson, một số bất động sản tại Monaco và vùng French Riviera của Pháp có thể có giá thuê vượt 100.000 USD mỗi tháng.

Đáng chú ý, giới siêu giàu không chỉ thuê nhà để nghỉ dưỡng. Trong thời gian tìm kiếm bất động sản phù hợp để mua, họ cũng có thể lựa chọn thuê những dinh thự, biệt thự rộng lớn hoặc căn hộ penthouse trong khoảng 6–12 tháng.

Việc thuê nhà với chi phí đắt đỏ giúp họ linh hoạt trong sinh hoạt, trải nghiệm môi trường sống trước khi quyết định đầu tư lâu dài mà không phải vội vàng đưa ra lựa chọn.

Từ những căn biệt thự trị giá hàng chục triệu USD đến khoản tiền khổng lồ dành cho an ninh, sự riêng tư hay những kỳ nghỉ xa hoa, cách giới siêu giàu chi tiêu cho nhà ở cho thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nếu với phần lớn mọi người, ngôi nhà là thành quả của quá trình tích lũy và biểu tượng của sự ổn định, thì với giới siêu giàu, bất động sản còn là công cụ quản lý tài sản, thể hiện phong cách sống và đáp ứng những nhu cầu cá nhân đặc biệt.