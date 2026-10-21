Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hai chuyên gia Victor Cha và Andy Lim thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang tìm cách đánh giá phản ứng của Washington trước việc Bình Nhưỡng đẩy mạnh hoạt động phát triển vũ khí, bất chấp lời đề nghị nối lại đối thoại nhiều lần được Tổng thống Trump đưa ra.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nhận định của hai chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang tìm cách “thử phản ứng của chính Tổng thống Trump cũng như giới hạn của lằn ranh đỏ mà ông đặt ra”, bao gồm không thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, không thử hạt nhân.

Theo hai chuyên gia này, trong 21 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, Triều Tiên đã tiến hành 34 đợt phóng tên lửa, gấp đôi con số 17 đợt được ghi nhận trong cùng giai đoạn ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 93 tên lửa, vượt tổng số tên lửa được phóng trong suốt 4 năm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý đến việc Triều Tiên đang đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí, trong đó có hoạt động bay thử tên lửa siêu vượt âm mới, thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn có lực đẩy cao, cũng như phóng thử tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon mới.

Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra những cách lý giải khác, trong đó có khả năng ông Kim Jong-un đang thúc đẩy thử nghiệm vũ khí theo kế hoạch phát triển quân sự giai đoạn 5 năm, hoặc tìm cách tạo lợi thế trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở làng Panmunjom, biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với ông Kim Jong-un, viện dẫn mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai người.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 12/10, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng đặt câu hỏi liệu ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du này hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể". Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung: "Cuộc gặp đó sẽ rất thú vị, phải không? Nhưng tôi có quan hệ tốt với ông ấy".

Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ ý định tham dự Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump cho biết có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay nhằm khôi phục mối quan hệ mà ông khẳng định đã thiết lập được trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc “có mối quan hệ tốt” với Bình Nhưỡng.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un ba lần, nhưng các cuộc gặp không đạt được tiến triển đáng kể trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Hai nhà lãnh đạo chưa gặp lại kể từ năm 2019.