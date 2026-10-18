Giới nữ tiến vào thời đại mới

Phụ nữ Thanh Hóa ngày càng quan tâm hơn đến việc phát triển kinh tế (ảnh chụp hội viên Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giới thiệu sản phẩm thủ công mây tre đan tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp với các mô hình kinh tế tập thể, HTX).

Bản lĩnh phái đẹp từ mạch nguồn lịch sử

Nhìn lại dòng chảy lịch sử, tri thức và bản lĩnh của người phụ nữ Việt đã sớm được hun đúc qua những thời cuộc mà họ từng trải qua. Trong suốt chiều dài xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đã xuất hiện nhiều gương mặt phụ nữ kiệt xuất, góp phần làm nên lịch sử dân tộc. Thời mẫu hệ, có những phụ nữ nổi lên với tư thế là “chủ nhân thiên hạ”, gánh vác sứ mệnh “kinh bang tế thế”. Đến thời phụ hệ, dù vai trò xã hội của nữ giới có sự thay đổi, nhưng nước Nam cũng không thiếu những nữ nhân kiệt, mà sự xuất hiện của họ đã làm nên những bước ngoặt lịch sử, thậm chí quyết định vận mệnh quốc gia dân tộc.

Năm 40 sau công nguyên, trong thời kỳ Bắc thuộc, nước Nam xuất hiện hai vị nữ nhân kiệt là Trưng Trắc, Trưng Nhị, là những nhân vật đầu tiên đứng lên đòi độc lập, khẳng định chủ quyền đất nước. Trong số những nữ hào kiệt theo Hai Bà Trưng chống giặc, có một nhân vật sinh ra từ xứ Thanh, đó là Nữ tướng Lê Thị Hoa. Bà lập căn cứ chống giặc trên đất Nga Sơn, giữ chức Bình Nam đại tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Cửu Chân.

Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đất nước tiếp tục chìm đắm dưới ách đô hộ phương Bắc. Đến thế kỷ III, ở xứ Thanh nổi lên nữ anh hùng Triệu Thị Trinh với câu nói đầy khí tiết: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người...”.

Đến thời Đinh - Tiền Lê, người phụ nữ nổi tiếng nhất, đóng vai trò quyết định vận mệnh quốc gia là Thái hậu Dương Vân Nga. Bà là Hoàng hậu của Vua Đinh Tiên Hoàng. Khi vua mất, bà đã dũng cảm vượt qua định kiến, khoác long cổn cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn để ông tiếp tục gánh vác giang sơn nhà Đinh để lại. Lê Hoàn, vị anh hùng sinh ra từ xứ Thanh, đã đánh Tống bình Chiêm, xây dựng đất nước Đại Cồ Việt hưng thịnh bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.

Lịch sử Việt Nam ghi danh những vương bà, nữ tướng gánh vác vận mệnh dân tộc, nhưng cũng không quên tri ân công đức những người lặng lẽ hy sinh để góp phần làm nên đại cuộc. Như Huyền Trân công chúa, An Tư Công chúa đời nhà Trần, đã chấp nhận làm thiếp xa xứ để đổi lấy tình bang giao hòa hiếu. Hay người phi của Vua Trần Duệ Tông là Nguyễn Thị Bích Châu, người vợ thứ của Lê Lợi là Phạm Thị Ngọc Trần đã chấp nhận hiến thân tế thần, giúp cuộc chiến chống ngoại xâm thắng lợi...

Thời kỳ cách mạng, nước nhà lại xuất hiện những phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản đầu tiên; Nguyễn Thị Thập, người lãnh đạo phong trào phụ nữ và cách mạng Nam bộ, cũng là người phụ nữ đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Nguyễn Thị Định, Phó Tổng tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, lãnh đạo phong trào Đồng Khởi 1960; Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ trí thức tiêu biểu, Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, sau này là Phó Chủ tịch nước. Trong rất nhiều nữ anh hùng của cả nước, Thanh Hóa có anh hùng Ngô Thị Tuyển vác hai hòm đạn nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể để tiếp ứng cho trận địa bắn máy bay Mỹ...

Có thể thấy, trong lịch sử hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không bao giờ vắng bóng những người phụ nữ. Tên tuổi và công huân lẫm liệt của họ mãi vang danh trong lịch sử nước nhà. Trong số đó, có không ít những người con của vùng đất Cửu Chân - Ái Châu xưa, xứ Thanh ngày nay.

Phụ nữ tự chủ và kiến tạo trong kỷ nguyên số

Thời đại mới mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với phái nữ. Để không tụt hậu, giới nữ ngày nay đã và đang tự trang bị cho mình vũ khí sắc bén, đó là tri thức và sự tự chủ. Họ học tập để làm giàu vốn sống, nâng cao năng lực tư duy, rèn luyện kỹ năng và thích ứng linh hoạt trước mọi đổi thay của xã hội. Khi phụ nữ có đầy đủ tri thức và bản lĩnh, sẽ tự tin làm chủ cuộc đời và không phụ thuộc vào bất cứ ai, không khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Bằng trí tuệ, bản lĩnh của mình, nhiều phụ nữ thời nay nắm giữ chìa khóa để mở cánh cửa bước ra thế giới rộng lớn, có thể đảm nhận vai trò “kiến tạo” cuộc sống nhân loại.

Tại Việt Nam, hàng triệu phụ nữ đang ngày đêm lao động sáng tạo vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Đó là các nhà lãnh đạo, những nữ giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, nữ doanh nhân tài ba, thầy thuốc Nhân dân, nhà giáo Nhân dân, nghệ sĩ Nhân dân... Họ đang chèo lái con thuyền Tổ quốc vươn ra biển lớn.

Với truyền thống bất khuất của cháu con Bà Triệu, những phụ nữ xứ Thanh hôm nay kế thừa dòng máu kiên trung, viết tiếp lịch sử quê hương bằng những dấu ấn tự hào trong thời đại mới. Những nữ trí thức quê Thanh đã và đang tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc và đến nhiều nơi trên thế giới; họ chủ động vươn lên khẳng định vị thế của giới nữ, vị thế của nước Việt trên trường quốc tế. Không thể kể hết tên tuổi những con người ưu tú, xuất sắc ấy.

Thế nhưng, bên cạnh đó còn có những người phụ nữ đang thầm lặng với công việc thường ngày, nhưng gánh vác một sứ mệnh không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Họ chỉ đơn giản là những người đang nỗ lực làm tròn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó trong từng lĩnh vực, ngành nghề, vị trí xã hội. Nhưng không có những con người ấy, thì không thể có những thành tựu của đổi mới và phát triển hôm nay.

Đó là những cô giáo trẻ sẵn sàng rời phố thị đông vui để lên miền non cao, giúp những cô bé, cậu bé dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết và trở thành những trí thức trẻ, mang ánh sáng học vấn về xây dựng bản làng. Đó là những nữ thanh niên ưu tú dám bước ra khỏi lũy tre làng để học hỏi điều mới lạ, mang về những mô hình sản xuất áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, những sinh kế mới xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương. Đó là những người phụ nữ với bước chân nhẫn nại vượt đỉnh núi mù sương, để làm công tác y tế hay vận động kế hoạch hóa gia đình, góp phần xây dựng những mái ấm giữa thung mây... Họ không phải là những người lẫy lừng tên tuổi hay tỏa sáng trên các sân khấu, đấu trường lớn. Họ là những người bình dị giữa bao người, nhưng không nề hà gian khổ và sẵn sàng cống hiến. Và càng không thể kể hết những hy sinh, cống hiến của những người phụ nữ ấy trong một vài trang viết, nhưng chúng ta nên nhớ về họ với tất cả sự trân trọng, tri ân.

Hành trình tiến vào thời đại mới của giới nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ xứ Thanh nói riêng đang minh chứng một chân lý: phụ nữ có đầy đủ sức mạnh tự thân khi họ tự trang bị cho mình nền tảng tri thức và lòng nhân ái. Không chỉ biết nắm bắt, làm chủ vận mệnh cuộc đời mình, nhiều phụ nữ thời nay còn mang khát vọng cao cả vì một xã hội tiến bộ, phát triển. Bằng sự hăng say lao động, tinh thần cầu tiến và khát vọng cống hiến, ngày càng có nhiều phụ nữ làm rạng danh quê hương, đất nước, khẳng định giá trị đích thực của người phụ nữ hiện đại: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang.