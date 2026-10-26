Giới nhà văn kiếm triệu USD khi bán thẳng truyện ngắn cho Hollywood

Nữ diễn viên Sydney Sweeney tham gia bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn "I Pretended to be a Missing Girl". Ảnh: bloody-disgusting.

Theo The New York Times, khi tác giả Nicholas Binge hoàn thành truyện ngắn Understudy, ông không gửi nó cho tạp chí nào hay đưa vào một tập sách, mà gửi thẳng đến Hollywood. Binge đã thu về 1 triệu USD từ thỏa thuận phát triển Understudy thành một loạt phim với Netflix.

Trước đó, Binge được biết đến khá nhiều với vai trò tiểu thuyết gia. Các tiểu thuyết giật gân của ông như Ascension và Dissolution được giới phê bình đánh giá cao, thậm chí, cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt White Smoke cũng đã thu hút sự chú ý từ Hollywood.

Trước khi viết Understudy, ông đã bỏ bẵng thể loại này trong một thời gian dài. Binge chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Hầu hết mọi người đều bị từ chối khi tìm cách gửi xuất bản truyện ngắn. Chỉ khi được yêu cầu viết riêng cho ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, tôi mới quay lại với thể loại này”.

Trong cuốn sách Middlemen viết về các đại diện văn học, Laura B. McGrath, một nhà sử học về văn học cho biết: “Kể từ năm 2000, các tập truyện ngắn chỉ chiếm trung bình 5,5% tổng số hợp đồng xuất bản sách hư cấu dành cho người lớn mỗi năm”. Trên trang Substack, bà còn diễn giải rõ ràng hơn: “Hiện rất ít nhà văn viết và xuất bản truyện ngắn và theo đó, số người xuất bản được các tập truyện ngắn lại càng ít hơn nữa”.

Con đường tắt từ nhà văn đến giới Hollywood

Nhưng hiện nay, truyện ngắn bỗng nhiên nổi lên như một xu hướng ngày càng phổ biến. Thậm chí, các tác phẩm đăng trên Reddit hay Wattpad cũng bán được giá hời cho những hãng phim lớn như Warner Bros, Amazon MGM và Netflix, theo The Conversation.

Năm 2024, Universal Studios đã mua lại Long Lost, một truyện ngắn của biên kịch Colin Bannon. Năm ngoái, biên kịch Harrison Query cũng đã bán truyện ngắn Code Black của mình cho Amazon MGM Studios. Theo tờ Deadline, cả hai thương vụ này đều có giá trị lên tới hàng triệu USD.

Với dung lượng ngắn gọn, truyện ngắn rất phù hợp với các giám đốc hãng phim vốn luôn bận rộn và phải đối mặt với khối lượng kịch bản khổng lồ. Hơn nữa, việc mua lại các tác phẩm chưa xuất bản còn giúp nhà sản xuất tránh được những rắc rối khi mua bản quyền chuyển thể từ tiểu thuyết.

Tác phẩm được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên.

Addison Duffy, người đã giúp đàm phán hợp đồng cho phim Understudy, nhận định: “Đây (việc mua truyện từ tác giả) là một điểm khởi đầu tuyệt vời thay vì mua một tác phẩm đã hoàn thiện. Các nhà sản xuất, biên kịch và hãng phim cảm thấy họ có thể góp phần nhào nặn và định hình tác phẩm ban đầu”.

Peter Katz, một nhà sản xuất kiêm đại diện văn học giàu kinh nghiệm, chia sẻ với Creative Screen Writing rằng: “Truyện ngắn có cấu trúc tự sự súc tích, tập trung, có thể dễ dàng chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc loạt phim truyền hình. Chúng cũng cho phép các tác giả thể hiện giọng văn, phong cách và kỹ năng kể chuyện của mình trong một khuôn khổ cô đọng, giúp các nhà sản xuất và hãng phim dễ dàng nhận diện và tìm kiếm những tài năng mới”.

Sự thay đổi của truyện ngắn

Giờ đây, khái niệm về “truyện ngắn xuất sắc” tại Mỹ đang được viết lại dưới góc nhìn điện ảnh.

Nicole Weinroth, một đại diện văn học tại công ty William Morris Endeavor, người hiện làm việc với 20-25 tác phẩm trong các giai đoạn phát triển khác nhau, thừa nhận rằng những câu chuyện phù hợp nhất để chuyển thể thường không giống với những tác phẩm xuất hiện trên các tạp chí như Harper’s hay The New Yorker.

Hollywood mong muốn những tác phẩm có nhịp độ dồn dập, mạnh mẽ và định hướng thể loại rõ ràng. Theo Weinroth, một số câu chuyện được săn đón nhiều nhất thường lấy bối cảnh gần gũi với thực tế nhưng có một số yếu tố khác biệt, chẳng hạn như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh trong Arrival, hay tình trạng mất trí nhớ nghiêm trọng của nhân vật chính trong bộ phim giật gân Memento của Christopher Nolan.

Những ưu tiên này tương đối khác với nhu cầu về các tác phẩm hư cấu ngắn và mang tính suy tưởng nhẹ nhàng của giới xuất bản.

Đó là lý do Joe Cote, một giáo viên tại trường Trung học Dartmouth ở Massachusetts, chưa từng nghĩ rằng truyện ngắn tội phạm I Pretended to be a Missing Girl của mình lại có thể thu hút nhiều người đọc đến vậy, chứ đừng nói đến việc được chuyển thể thành phim với sự tham gia của nữ diễn viên Sydney Sweeney.

Khi nhận được tin nhắn từ một nhà sản xuất Hollywood vào năm 2024, ông đã “nghĩ đó là một trò lừa đảo” cho đến khi cả hai cùng trò chuyện qua Zoom. Ông chia sẻ: “Tôi suýt ngất đi vì vui. Thực lòng, chỉ cần có ba lượt thích trên Reddit thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi”.

Trên thực tế, tác phẩm của ông đã được chính độc giả trên Reddit thử thách qua số lượt bình chọn ủng hộ, thích hoặc chia sẻ. Nhờ vậy, câu chuyện đã tạo được tiếng vang nhất định trước khi thu hút sự chú ý của giới sản xuất Hollywood.