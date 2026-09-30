Giới nhà giàu Trung Quốc ngày càng chuộng Italy

Italy ngày càng hút giới giàu Trung Quốc nhờ thuế cố định với thu nhập ở nước ngoài, cùng sức hấp dẫn từ bất động sản và phong cách sống. Ảnh: New York Times

Italy đang trở thành điểm đến được giới giàu có quốc tế quan tâm khi những người sở hữu tài sản lớn tìm kiếm một nơi vừa có chất lượng sống cao, vừa sở hữu chính sách thuế thuận lợi. Xu hướng này cũng bắt đầu lan rộng trong nhóm khách hàng đến từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Theo các công ty môi giới bất động sản, chính sách thuế cố định dành cho người giàu nước ngoài là một trong những yếu tố thúc đẩy sự quan tâm, bên cạnh sức hút lâu nay của ẩm thực, thời trang, văn hóa và phong cách sống Italy, SCMP cho biết.

Thuế cố định thu hút giới nhà giàu

Rome triển khai chế độ thuế cố định dành cho cá nhân có tài sản lớn cách đây 9 năm nhằm thu hút nguồn vốn và người giàu từ nước ngoài. Theo quy định hiện hành, người nước ngoài chuyển đến Italy có thể lựa chọn nộp khoản thuế cố định 342.000 USD mỗi năm cho toàn bộ thu nhập phát sinh ở nước ngoài.

Chính sách này nhanh chóng trở thành một trong những điểm hấp dẫn với giới siêu giàu. Theo Knight Frank, số người tham gia chương trình đã tăng từ khoảng 3.000 vào năm 2024 lên gần 5.000 hiện nay.

Cùng lúc, thị trường bất động sản cao cấp Italy cũng chứng kiến đà tăng mạnh. Knight Frank cho biết số giao dịch nhà ở hạng sang trong 8 tháng đầu năm tăng khoảng 140% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách mua hiện chủ yếu đến từ Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Ấn Độ và Hà Lan. Tuy nhiên, Anna Ward, phụ trách nghiên cứu nhà ở quốc tế tại Knight Frank, cho biết sự quan tâm từ khách hàng Hong Kong và Trung Quốc đại lục cũng đang gia tăng.

Lượng khách hàng Trung Quốc tìm hiểu bất động sản Italy tăng mạnh nhờ chính sách thuế. Ảnh: New York Times.

Với nhóm khách hàng này, ưu đãi thuế là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, theo bà Ward, phong cách sống và kế hoạch đầu tư dài hạn thường có ý nghĩa lớn hơn.

Khoảng một phần ba số thương vụ bất động sản tại Italy mà Knight Frank đang chuẩn bị cho mùa thu có liên quan đến việc khách hàng lựa chọn nơi cư trú dựa trên các yếu tố thuế.

Knight Frank cho biết hơn 60% yêu cầu hỏi mua bất động sản cao cấp từ khách hàng quốc tế thông qua công ty này hiện chủ yếu xuất phát từ các vấn đề liên quan đến thuế. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn nơi ở của giới nhà giàu sau đại dịch, khi nhu cầu về chất lượng sống tăng lên trong khi một số quốc gia thu hẹp những ưu đãi thuế từng dành cho người giàu quốc tế.

Italy cũng có chương trình thị thực dành cho nhà đầu tư ngoài EU rót vốn vào doanh nghiệp Italy, startup đổi mới sáng tạo, trái phiếu chính phủ hoặc các hoạt động từ thiện. Mức đầu tư tối thiểu tương đương khoảng 285.000 USD.

Người giàu châu Á bắt đầu để mắt Italy

Các nhà môi giới cho rằng làn sóng khách hàng từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và rộng hơn là khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể tiếp tục tăng.

Theo Juwai IQI, một công ty công nghệ bất động sản sở hữu khoảng 7 triệu tin đăng tại 111 quốc gia, lượng yêu cầu tìm hiểu bất động sản Italy trong quý II đã tăng hơn gấp 3 lần so với quý trước.

Trong nửa đầu năm 2026, Italy đứng thứ 14 về số lượng yêu cầu từ khách hàng Trung Quốc có ý định mua bất động sản, xếp giữa Tây Ban Nha và Việt Nam. Ba thị trường đứng đầu là Thái Lan, Australia và Anh.

"Chúng tôi dự đoán số người Trung Quốc sinh sống và mua nhà tại Italy sẽ tiếp tục tăng trong năm 2027", Kashif Ansari, đồng sáng lập kiêm CEO tập đoàn Juwai IQI, nói.

Theo ông, ở phân khúc cao cấp, chính sách thuế cố định và các lựa chọn cư trú là những yếu tố đặc biệt hấp dẫn.

"Thị trường Italy đang đi lên và những điểm đến mang phong cách sống cao cấp của Italy đang thu hút giới giàu châu Á", ông Ansari nói.

Không chỉ vì bất động sản, ngày càng nhiều người Trung Quốc đến Italy để học tập và làm việc. Theo Ansari, gần một phần ba giấy phép cư trú mới cấp cho công dân Trung Quốc liên quan mục đích học tập.

Ẩm thực, thời trang và phong cách sống cao cấp cũng là các yếu tố khiến giới nhà giàu Trung Quốc để mắt tới Italy. Ảnh: New York Times.

người lao động Trung Quốc tìm thấy cơ hội trong nền kinh tế Italy, trong khi gần một phần ba giấy phép cư trú mới cấp cho công dân Trung Quốc liên quan đến mục đích học tập.

Không chỉ bất động sản, Italy cũng ngày càng thu hút người Trung Quốc đến học tập và làm việc. Theo Ansari, gần một phần ba giấy phép cư trú mới cấp cho công dân Trung Quốc liên quan mục đích học tập.

Ẩm thực, thời trang và phong cách sống cao cấp cũng là các yếu tố khiến giới nhà giàu Trung Quốc để mắt tới Italy. Ảnh: New York Times.

Người Trung Quốc hiện là nhóm công dân ngoài EU đông nhất tại các trường đại học Italy.

Juwai IQI ước tính khoảng 290.000 công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Italy, đưa họ trở thành cộng đồng ngoài EU lớn thứ tư tại nước này. Con số này đang tăng nhanh, có thể lên tới 8% mỗi năm.

Luiz Felipe Maia, CEO kiêm nhà sáng lập Maia Properties, cho biết khách hàng giàu có ngày càng cởi mở với Italy, trong đó người mua châu Á và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành nhóm đáng chú ý hơn.

Theo ông, khách hàng hiện không còn nhất thiết tìm đến với yêu cầu đơn giản như "tôi muốn mua nhà ở Bồ Đào Nha" hay "tôi muốn mua nhà ở Italy". Thay vào đó, họ so sánh nhiều quốc gia để tìm địa điểm phù hợp nhất dựa trên chất lượng sống, khả năng kết nối, hệ thống trường học, môi trường thuế và giá trị tài sản trong dài hạn.

Dù nhu cầu từ khách Trung Quốc đối với bất động sản Italy vẫn đang ở giai đoạn hình thành, Maia cho rằng thị trường còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Với nhóm khách hàng ngoài EU chuyển đến Italy theo chế độ thuế cố định, bất động sản thường chỉ là một phần trong kế hoạch rộng hơn về cư trú và đầu tư. Theo Knight Frank, hoạt động mua nhà thường đi kèm với các quyết định đầu tư khác.