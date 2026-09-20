Giỏi ngoại ngữ, rộng đường hội nhập

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ nhận giải tại Cuộc thi Nói tiếng Hàn trực tuyến Đà Nẵng - Pyeongtaek 2026. Ảnh: NTCC

Qua những cuộc thi tiếng Hàn, tiếng Trung... sinh viên từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa, kết nối cộng đồng và mở cánh cửa hợp tác quốc tế.

Học ngoại ngữ để kết nối

Tại cuộc thi "Nói tiếng Hàn trực tuyến Đà Nẵng - Pyeongtaek 2026", 4 sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) để lại dấu ấn nổi bật với các giải thưởng cao.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026, dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo tiếng Hàn. Sân chơi này giúp người học thể hiện năng lực ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa và khả năng vận dụng tiếng Hàn trong học tập, đời sống. Mỗi phần thi mang một màu sắc riêng, thể hiện khả năng diễn đạt, tư duy trình bày và sự tự tin của sinh viên. Qua việc vận dụng tiếng Hàn vào các tình huống giao tiếp, người học có cơ hội rèn luyện năng lực ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Theo đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ, thành tích của sinh viên phản ánh quá trình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm hội nhập quốc tế tại nhà trường. Việc sinh viên nhiều khóa cùng đoạt giải cũng cho thấy chất lượng đào tạo, tinh thần học ngoại ngữ và sự chủ động tham gia các hoạt động giao lưu. Đây cũng là cơ hội để người học mở rộng hiểu biết, tự tin thể hiện bản thân và phát triển năng lực ngoại ngữ gắn với nhu cầu hội nhập.

Sáng tạo để hiểu sâu ngôn ngữ

Ở những sân chơi khác, sinh viên Trường Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn (Đại học Duy Tân), thể hiện năng lực qua nhiều hoạt động ngôn ngữ, văn hóa trong khu vực. Tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung năm 2026 diễn ra ở Huế, sinh viên Khoa tiếng Hàn của trường giành giải Nhì Cuộc thi K-video, giải Tập thể Running Man, giải Ba nhảy K-pop, giải Ba diễn hài và giải Khuyến khích “Đường lên đỉnh Hallasan”.

Trong số những sản phẩm dự thi, video về giọng nói địa phương của người Busan gây ấn tượng bởi cách tiếp cận ngôn ngữ gần gũi. Nhóm sinh viên không chỉ giới thiệu đặc trưng ngữ âm, ngữ điệu, từ vựng của phương ngữ Busan, mà còn đặt những yếu tố ấy trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Nguyễn Thị Anh Tuyền, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, thành viên nhóm đoạt giải Nhì Cuộc thi K-video cho biết, nhóm xây dựng các phân cảnh so sánh trực tiếp phương ngữ Busan với tiếng Hàn chuẩn Seoul, giúp người xem dễ nhận ra sự đa dạng vùng miền trong tiếng Hàn.

“Thông qua cuộc thi, chúng em không chỉ rèn luyện kỹ năng sáng tạo nội dung, mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về ngành học của mình, từ đó có thêm động lực để tiếp tục học tập và phát triển”, Anh Tuyền chia sẻ.

Ở sản phẩm này, nhóm sinh viên phải tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ, lựa chọn cách diễn đạt, xây dựng kịch bản rồi chuyển hóa nội dung chuyên môn thành một video sinh động. Điều này giúp các sinh viên nhận ra ngôn ngữ không chỉ là kiến thức trên giảng đường, mà còn hiện diện trong giao tiếp, văn hóa và những trải nghiệm thực tế.

Tại Ngày hội tiếng Trung năm 2026 diễn ra ở Trường Đại học Ngoại ngữ cuối tháng 4/2026, sinh viên Khoa Tiếng Trung, Trường Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn (Đại học Duy Tân) tiếp tục thể hiện năng lực qua các phần thi Lồng tiếng và Viết Thư pháp. Các phần thi giúp sinh viên khẳng định năng lực, mang về nhiều thành tích đáng ghi nhận ở cả hai nội dung.

Với nhóm sinh viên ngành tiếng Trung Thương mại giành giải Nhì Lồng tiếng, thử thách không chỉ nằm ở phát âm chính xác. Các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng để lời thoại khớp khẩu hình, nhịp chuyển cảnh và diễn biến tâm lý nhân vật. Từng câu nói cần đúng thời điểm, đúng cảm xúc. Sinh viên Lý Đức Thành nhận xét, cuộc thi là trải nghiệm thực tế ý nghĩa, giúp sinh viên vận dụng kiến thức ngoại ngữ vào sản phẩm sáng tạo, giúp nhóm rèn sự chỉn chu, ý thức làm việc tập thể và khả năng phối hợp.

Còn với sinh viên Trần Bích Hà, ngành tiếng Trung biên - phiên dịch, giành giải Ba phần thi Viết Thư pháp, tác phẩm viết về cảnh sắc Giang Nam của Hà tạo nhiều ấn tượng với bố cục hài hòa, đường nét mềm mại trong từng chi tiết. Hà chia sẻ, thư pháp giúp em rèn tính kiên trì, khả năng tập trung và cảm nhận chiều sâu văn hóa qua từng nét chữ. Từ những bài luyện viết, sinh viên có thêm một cách tiếp cận ngôn ngữ.

Từ những cuộc thi tiếng Hàn, tiếng Trung, việc học ngoại ngữ được mở rộng ra ngoài khuôn khổ giáo trình và giảng đường. Sinh viên có thêm cơ hội thực hành, sáng tạo, làm việc nhóm, khám phá chiều sâu văn hóa và rèn luyện sự tự tin khi giao tiếp. Những trải nghiệm ấy góp phần biến ngoại ngữ thành năng lực sống, năng lực nghề nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để người trẻ chủ động kết nối với cộng đồng quốc tế.