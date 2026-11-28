Hiện trường một vụ tai nạn trên dốc Cun, một cung đường đèo dốc nổi tiếng trên quốc lộ 6. Ảnh: Trọng Đạt

Chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn

Do đặc thù địa hình, nhiều tuyến đường bộ ở khu vực miền núi nước ta có độ dốc lớn, bán kính đường cong nhỏ, nhiều đoạn quanh co liên tiếp, tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, giao thương giữa các vùng, miền ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Tại những đoạn đường đèo dốc, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi, chỉ một sơ suất trong quá trình điều khiển phương tiện cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông với hậu quả nghiêm trọng.

Trong năm 2026, sau khi phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông khảo sát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn giao thông trên một số tuyến quốc lộ tại khu vực Tây Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu điều chỉnh giới hạn tốc độ tại các vị trí đèo dốc, tầm nhìn hạn chế trên quốc lộ 6. Theo thông tin công bố vào tháng 5-2026, Khu Quản lý đường bộ I đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông hoàn thành lắp đặt 41 bộ biển báo tốc độ trên đoạn từ Km70+932 đến Km383+207 của tuyến đường này.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định về tốc độ đối với các tuyến đường bộ cấp IV, V, VI và đường giao thông nông thôn cấp A, B, C, D qua khu vực đèo dốc hoặc có các yếu tố kỹ thuật gây bất lợi cho việc lưu thông. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện an toàn của tuyến đường, song mức tối đa được đề xuất không vượt quá 60km/h.

Việc bổ sung quy định này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho công tác tổ chức giao thông, giúp các cơ quan quản lý chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa tai nạn tại những đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, ông Ngô Văn Công, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại HK cho rằng, việc điều chỉnh tốc độ phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường là cần thiết. Dù thời gian hành trình có thể kéo dài hơn, lợi ích đối với sự an toàn của hành khách và lái xe vẫn là yếu tố cần được ưu tiên.

Hạn chế tốc độ phương tiện trên cung đường đèo dốc là giải pháp cần thiết để giảm tai nạn giao thông. Ảnh: BTS

Bảo đảm phù hợp với đặc thù từng tuyến đường

Mặc dù việc giới hạn tốc độ trên những tuyến đường đèo dốc là cần thiết, song vấn đề đặt ra là xác định tốc độ như thế nào để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa phát huy hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng. Theo TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, việc xác định tốc độ khai thác cần dựa trên đặc điểm kỹ thuật và tình trạng thực tế của từng đoạn đường. Cơ quan quản lý cần khảo sát cụ thể thay vì áp dụng một giới hạn chung, bởi điều kiện an toàn có thể thay đổi trong quá trình khai thác.

Như vậy, mức 60km/h trong dự thảo cần được hiểu là mức giới hạn tối đa đối với các đoạn đường thuộc phạm vi đề xuất, không phải tốc độ mặc định cho mọi tuyến đường đèo. Tùy thuộc vào quy mô, chất lượng mặt đường, độ dốc, bán kính đường cong, tầm nhìn và lưu lượng phương tiện, giới hạn tốc độ cụ thể có thể được xác định ở mức thấp hơn.

Các chuyên gia giao thông cho rằng, để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện, cùng với việc hoàn thiện quy định về thẩm quyền, cần xây dựng các tiêu chí, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể làm căn cứ cho việc khảo sát, đánh giá và xác định tốc độ khai thác. Việc bố trí biển hạn chế tốc độ cần xác định rõ phạm vi áp dụng, bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ điều kiện nhận biết và chủ động điều chỉnh tốc độ. Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, cập nhật phương án tổ chức giao thông khi hạ tầng được cải tạo, nâng cấp hoặc điều kiện khai thác có sự thay đổi, tránh tình trạng hạn chế tốc độ thấp hơn mức cần thiết, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường đèo dốc cần được triển khai đồng bộ với các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Trong đó, cần ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cải thiện tầm nhìn tại những đoạn đường cong, bổ sung hệ thống hộ lan, gương cầu lồi, biển cảnh báo, thiết bị phản quang và nghiên cứu xây dựng đường lánh nạn tại những vị trí có nguy cơ cao.

Tại Công điện số 3834/CĐBVN-TCGT ngày 25-6-2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường cao tốc. Đối với các tuyến đường miền núi thường xuyên xuất hiện sương mù, cơ quan quản lý yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu và các thiết bị hỗ trợ nhận biết hướng tuyến, đồng thời cập nhật dữ liệu để xử lý những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn.