Tai nạn rình rập trên đường đèo dốc

Khoảng 11h20 ngày 20/11, tại Km1419 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Plô, xe tải biển kiểm soát 38C-109.03 lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ lao xuống ta luy âm. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ khi xuống dốc, qua khúc cua.

Việc bổ sung quy định giới hạn tốc độ tối đa giúp cơ quan quản lý chủ động hơn trong việc điều chỉnh tốc độ khai thác theo đặc điểm từng tuyến, từng đoạn đường (Ảnh minh họa).

Trước đó, hồi tháng 4/2026 trên quốc lộ 2 cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhớ lại thời điểm đó, tài xế Đặng Đình Cường (tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa hết ám ảnh.

Khi đó, ông điều khiển xe khách chở 15 người từ Hà Giang trở về Quảng Ninh. Khi đến khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, trời mưa, mặt đường có nhiều khúc cua, biển báo hạn chế tốc độ 50km/h nên ông chủ động điều khiển xe chạy khoảng 40km/h.

Tuy nhiên, một xe container đi ngược chiều lấn làn, dẫn đến va chạm trực diện. Theo lực lượng chức năng, xe container chạy với tốc độ trên 50km/h. Vụ tai nạn khiến ông Cường bị thương nặng, hôn mê sâu và phải điều trị nhiều tháng. Đến nay, ông vẫn chưa thể trở lại công việc lái xe.

"Việc giới hạn tốc độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên những cung đường đèo dốc, tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên, lái xe cũng phải chủ động giảm tốc độ theo điều kiện thời tiết, tình hình giao thông thực tế, không chỉ căn cứ vào con số được quy định trên biển báo", ông Cường nói.

Tốc độ tối đa không quá 60km/h

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định đối với các tuyến đường bộ cấp thấp (cấp IV, V, VI, A, B, C và D) đi qua khu vực đèo dốc, có bán kính đường cong nhỏ, hạn chế tầm nhìn hoặc những trường hợp cần thiết khác.

Theo đề xuất, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ các yếu tố kỹ thuật và điều kiện khai thác thực tế để quyết định tốc độ phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, nhưng không vượt quá 60km/h trong mọi trường hợp.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, tổ chức giao thông. Năm 2026, sau khi phối hợp với Cục CSGT khảo sát, đánh giá an toàn trên một số tuyến quốc lộ tại các tỉnh Tây Bắc, biển hạn chế tốc độ tại những đoạn đèo dốc, tầm nhìn hạn chế trên quốc lộ 6, với mức thấp hơn tốc độ tối đa cho phép theo Thông tư 38/2024 đã được lắp đặt.

Việc bổ sung quy định giới hạn tốc độ tối đa sẽ tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý chủ động hơn trong việc điều chỉnh tốc độ khai thác theo đặc điểm từng tuyến, từng đoạn đường, qua đó phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Đồng tình với đề xuất này, tài xế Đặng Đình Cường cho rằng, mức 60km/h chỉ nên được xem là giới hạn tối đa, không phải tốc độ áp dụng đồng loạt cho mọi tuyến đường đèo. Tốc độ cụ thể cần căn cứ vào địa hình, chất lượng và độ rộng mặt đường, mật độ khúc cua cũng như tầm nhìn thực tế.

Đặc biệt, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt hoặc khi đi qua những đoạn cua khuất tầm nhìn, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ thấp hơn mức cho phép để bảo đảm an toàn.

Tính đến đặc thù từng tuyến

Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, ông Ngô Văn Công, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại HK cho biết, trên quốc lộ 4D đi Sa Pa, đã xảy ra nhiều vụ cháy xe liên quan đến việc phương tiện phải rà phanh liên tục khi xuống dốc. Vì vậy, việc quy định tốc độ phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường là cần thiết.

"Việc giảm tốc độ có thể kéo dài thời gian hành trình nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận tải, trong khi giúp bảo đảm an toàn cho hành khách và lái xe", ông Công nhìn nhận.

TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, tốc độ khai thác phải căn cứ vào cấp đường, tốc độ thiết kế và điều kiện thực tế, không nên áp dụng một mức chung.

Bởi trong quá trình khai thác, điều kiện địa hình, tình trạng sạt lở, chất lượng mặt đường hay sự xuất hiện của khu dân cư, trường học đều có thể làm thay đổi điều kiện an toàn giao thông. Vì vậy, cơ quan quản lý cần tổ chức khảo sát cụ thể từng đoạn đường, khúc cua, nút giao để quyết định tốc độ phù hợp.

Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội cũng đồng tình với việc điều chỉnh tốc độ trên các tuyến đường cấp thấp, đường đèo dốc, song lưu ý cần xây dựng tiêu chí và hướng dẫn thống nhất khi phân cấp cho địa phương quyết định tốc độ, tổ chức lắp đặt biển báo.

Nếu thiếu quy định, tiêu chí cụ thể, các địa phương có thể áp dụng không đồng đều. Thậm chí, do tâm lý e ngại trách nhiệm, một số nơi có thể lựa chọn phương án hạn chế tốc độ thấp hơn mức cần thiết, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện.

Một vấn đề khác cần được tính đến là phạm vi và chiều dài đoạn đường áp dụng hạn chế tốc độ. Chẳng hạn, với một cung đèo dài 10-15km, cơ quan chức năng cần đánh giá toàn tuyến, xác định chính xác những vị trí thực sự tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để bố trí biển hạn chế tốc độ. Khi phương tiện đi hết đoạn đường nguy hiểm, cần có biển báo kết thúc hạn chế.

Theo đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội, mục tiêu của chính sách quản lý tốc độ không chỉ là hạn chế nguy cơ tai nạn mà còn phải duy trì dòng chảy vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương cần rà soát từng đoạn tuyến, đánh giá quy mô và điều kiện khai thác sau đầu tư để đề xuất cập nhật cấp đường phù hợp. Đây cũng là cơ sở quan trọng để điều chỉnh tốc độ khai thác, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng.