Sở hữu ưu thế quân sự vượt trội không đồng nghĩa với việc một quốc gia có thể đạt được mọi mục tiêu chiến lược. Thực tiễn tại Trung Đông, Ukraine và Biển Đỏ cho thấy các lực lượng có tiềm lực hạn chế vẫn có thể gây tổn thất, làm gián đoạn hoạt động quân sự và tạo sức ép đối với những đối thủ mạnh hơn. Bên cạnh năng lực tác chiến, kết quả của một cuộc xung đột còn phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn lực, kiểm soát leo thang và chuyển hóa ưu thế quân sự thành những kết quả chính trị bền vững./.