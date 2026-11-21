Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo giải trình trước khi Quốc hội thông qua Luật (Ảnh: Quang Vinh)

Quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí, giới hạn áp dụng hình thức chỉ định thầu

Ngày 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với (487/489) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Về các hình thức lựa chọn nhà thầu và việc giao Chính phủ quy định chi tiết, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cần đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu cạnh tranh, công khai, minh bạch với yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và năng lực thực tế của nhà thầu. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí và giới hạn áp dụng hình thức chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách, khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước; và giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp cụ thể tương ứng với từng tiêu chí.

Đồng thời, việc giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, do hạn mức được xác định trên cơ sở giá gói thầu trong khi giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí thực hiện gói thầu thường biến động theo giá thị trường.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, Luật đã quy định đầy đủ các tiêu chí cơ bản để Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp được áp dụng hình thức này. Với hình thức đặt hàng, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại Nghị định các trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần đặt hàng, đảm bảo phù hợp với tính chất, yêu cầu thực hiện và thực tiễn triển khai. Ngoài ra, dự thảo Luật và Nghị định của Chính phủ đã quy định các cơ chế kiểm soát rủi ro tương ứng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Kiểm soát chặt chẽ ngay từ bước ký kết đến bước sửa đổi hợp đồng

Về hợp đồng, theo ông Ngô Văn Tuấn, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định các cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay từ bước ký kết đến bước sửa đổi hợp đồng nhằm đảm bảo việc sửa đổi hợp đồng không làm thay đổi về bản chất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, nội dung hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà thầu để đảm bảo hợp đồng phản ánh đúng kết quả đấu thầu ngay từ khi ký kết. Việc sửa đổi hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp được xác định ngay từ khi ký kết nhằm phòng ngừa việc lợi dụng sửa đổi hợp đồng để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Liên quan đến chuyển nhượng thầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định trong mọi trường hợp nhà thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện. Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu chính đối với thực hiện hợp đồng.

“Với cơ chế này, nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng, kể cả phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện”, ông Tuấn nói. Dự thảo Luật không quy định cứng về phạm vi công việc giao cho nhà thầu phụ nhằm đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với tính chất, quy mô khác nhau của từng gói thầu.