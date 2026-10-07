Giới giàu Mỹ 'thắt lưng', ngành xa xỉ lao đao

Hãng thời trang xa xỉ Gucci. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn biến này phát đi tín hiệu về sự suy yếu tại thị trường tiêu thụ hàng hiệu lớn nhất thế giới, ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới.

Báo cáo nghiên cứu của Citi dựa trên hàng triệu giao dịch cho thấy, giá trị chi tiêu thẻ tín dụng cho hàng xa xỉ tại Mỹ trong tháng 9 giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, nới rộng đà giảm so với mức 4% trong cả tháng 7 và tháng 8. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự ảm đạm kéo dài tại thị trường Trung Quốc cùng tác động kinh tế từ cuộc xung đột tại Iran, các thương hiệu cao cấp từng đặt nhiều kỳ vọng vào sức mua bền bỉ của giới nhà giàu Mỹ - bao gồm tầng lớp triệu phú mới nổi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) - nhằm bù đắp cho sự sụt giảm doanh số ở các khu vực khác để vực dậy ngành hàng này sau chu kỳ suy thoái kéo dài.

Dù sự gia tăng tài sản của nhóm người tiêu dùng giàu có vẫn hỗ trợ cho phân khúc đỉnh cao, bức tranh kinh doanh chung đang phân hóa rõ rệt. Những doanh nghiệp chịu rủi ro lớn nhất tại thị trường Mỹ gồm có Tapestry - công ty mẹ của Coach và Kate Spade, tập đoàn LVMH của Pháp - sở hữu Louis Vuitton, và thương hiệu Ferragamo của Italy. Citi nhận định các nhãn hàng phục vụ nhóm khách hàng cao cấp hơn duy trì được khả năng chống chịu tốt hơn nhờ hiệu ứng gia tăng của cải từ thị trường chứng khoán. Theo phân nhóm sản phẩm, doanh số đồ da và hàng may sẵn đã cải thiện so với tháng trước, trong khi đồng hồ và trang sức cao cấp lại tiếp tục đi xuống. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các thương hiệu thời trang và đồ da chỉ tăng giá ở mức một chữ số thấp, thấp hơn biên độ tăng giá của các nhà sản xuất đồng hồ và trang sức.

Số liệu từ Citi tương đồng với các cuộc khảo sát gần đây của tổ chức nghiên cứu Conference Board và Đại học Michigan, cho thấy tâm lý bất an gia tăng của người tiêu dùng trước cuộc bầu cử ngày 3/11 quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Morgan Stanley, sự sụt giảm tại thị trường Mỹ khiến các thương hiệu xa xỉ có rất ít cơ hội quay trở lại đà tăng trưởng sau hai năm liên tiếp bị thu hẹp quy mô. Giới phân tích dự báo các tập đoàn lớn sẽ công bố nhu cầu suy yếu tại Mỹ trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III sắp tới, mở đầu với LVMH - được coi là thước đo sức khỏe của toàn ngành - vào ngày 12/10, tiếp đến là tập đoàn Kering (chủ sở hữu Gucci) vào ngày 22/10.