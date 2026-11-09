Giới giao dịch đề nghị Mỹ nới trừng phạt tàu chở dầu

Hãng Bloomberg dẫn lời những người am hiểu các cuộc thảo luận cho hay, Trafigura, Vitol, Mercuria và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đang đàm phán với các quan chức Mỹ về việc xin cấp phép mua hoặc thuê các tàu chở dầu nằm trong danh sách đen.

Các cuộc đàm phán liên quan đến khoảng 50 tàu hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Đề xuất này được đưa ra sau nhiều tháng gián đoạn hoạt động vận tải biển do cuộc chiến Iran gây ra. Xung đột buộc các tàu chở dầu phải chuyển sang những tuyến đường dài hơn, làm gia tăng chi phí bảo hiểm và khiến nhiều tàu bị mắc kẹt trong các hoạt động trung chuyển kém hiệu quả quanh eo biển Hormuz.

Chi phí thuê một siêu tàu chở dầu (VLCC) vận chuyển dầu từ Bờ Vịnh Mỹ đến Trung Quốc đã tăng lên gần 80 triệu USD trong tháng 10, cao gấp khoảng 10 lần mức trung bình trước khi xung đột nổ ra.

Tháng trước, Valero ước tính chi phí vận chuyển dầu thô Mỹ sang châu Á đã tăng lên 30-35 USD/thùng, so với khoảng 5 USD/thùng cùng kỳ năm ngoái.

Những chi phí vận tải tăng cao này đang gây ra những hệ quả đáng kể đối với thị trường. Đơn đặt mua dầu thô Mỹ của các khách hàng châu Á giao hàng trong tháng 11 đã giảm khoảng 50% trong tháng 10, có nguy cơ khiến lượng dầu xuất khẩu sang khu vực này giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm.

Việc bổ sung các tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt có thể giúp giảm bớt áp lực nói trên.

Tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang xem xét các phương án cho phép nhà đầu tư mua lại và sửa chữa những tàu chở dầu nằm trong danh sách đen để sử dụng vận chuyển các lô dầu hợp pháp.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ do Bloomberg tổng hợp, tính đến ngày 4/11, các lệnh trừng phạt của Mỹ áp dụng đối với 1.568 tàu biển, trong đó có 462 tàu chở dầu thô.

Tuy nhiên, hiệu quả của đề xuất này phụ thuộc rất lớn vào việc những tàu nào được cấp phép hoạt động trở lại. Việc đưa các tàu chở dầu trước đây phải nằm bờ trở lại thị trường sẽ giúp bổ sung năng lực vận tải thực tế. Ngược lại, nếu chỉ hợp pháp hóa hoạt động của những tàu vốn đang vận chuyển dầu bị trừng phạt, tác động giảm tình trạng thiếu hụt tàu sẽ hạn chế hơn nhiều.

Ngoài ra, nhiều tàu chở dầu nằm trong danh sách đen đã cũ và cần được sửa chữa, kiểm định cũng như mua bảo hiểm trước khi có thể tham gia trở lại hoạt động vận tải thương mại thông thường. Đáng chú ý, việc được Mỹ cấp phép không đồng nghĩa với việc các tàu này tự động được dỡ bỏ những hạn chế do Liên minh châu Âu (EU) hoặc Anh áp đặt.