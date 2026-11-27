Từ 1/7/2027, căn hộ chung cư được phép cho thuê lưu trú bên cạnh mục đích ở dài hạn, theo Luật Nhà ở sửa đổi vừa được thông qua. Quy định mới mở ra cơ hội khai thác dòng tiền cho nhà đầu tư, nhưng cũng đặt ra bài toán mới về chi phí vận hành và sức ép cạnh tranh.

Nhà đầu tư tính chuyện quay lại

Hơn 2 năm trước, chị Hà Phương (TP.HCM) quyết định đầu tư hơn 6 tỷ đồng vào mô hình kinh doanh căn hộ Airbnb (chuyên cho thuê ngắn ngày). Trong đó, khoảng 4 tỷ đồng được sử dụng để mua một căn chung cư tại quận 4, còn 2 tỷ đồng dành cho việc thuê thêm các căn hộ để khai thác lưu trú ngắn ngày.

Thời gian đầu, mô hình mang lại kết quả khả quan. Tỷ lệ lấp đầy các căn hộ luôn duy trì trên 75%, tạo nguồn thu tốt hơn so với phương án cho thuê dài hạn.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, hoạt động kinh doanh bắt đầu gặp khó khi nhiều ban quản lý chung cư và cư dân phản ứng với tình trạng khách ra vào thường xuyên, phát sinh vấn đề về an ninh, trật tự và quản lý sinh hoạt chung.

Không ít nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng khi căn hộ cho thuê lưu trú được "bật đèn xanh".

Không chỉ chị Phương, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng rơi vào tình trạng lúng túng khi hành lang pháp lý chưa cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích lưu trú ngắn ngày.

Những khoản đầu tư được tính toán dựa trên công suất phòng và doanh thu theo đêm buộc phải điều chỉnh, thậm chí chuyển hướng sang cho thuê dài hạn với hiệu quả thấp hơn kỳ vọng.

Vì vậy, thông tin Luật Nhà ở sửa đổi được thông qua, cho phép căn hộ chung cư được kinh doanh lưu trú từ ngày 1/7/2027, đang tạo ra tâm lý tích cực trong nhóm nhà đầu tư này.

Anh Đặng Quốc Cường, hiện sở hữu 2 căn hộ cho thuê tại một khu đô thị ở Thủ Đức, là một trường hợp như vậy. Khi hoạt động lưu trú ngắn ngày bị kiểm soát, anh buộc phải giảm giá để chuyển sang cho thuê dài hạn, đồng thời rao bán một căn nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, kế hoạch thoái vốn chưa thành công do giá bán chưa đạt kỳ vọng. Trước quy định mới, anh Cường quyết định dừng rao bán và tính toán quay lại mô hình kinh doanh lưu trú.

"Tôi dự kiến thoát bớt một căn trong bối cảnh giá chung cư đang chững lại đà tăng, trong khi đất nền vùng ven có những cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu hoạt động kinh doanh ngắn ngày được bật đèn xanh trở lại, tôi sẽ dừng bán. Lợi suất cho thuê căn này trước đó vào khoảng 25-27 triệu đồng/tháng, chưa kể khả năng tăng giá tài sản. Đây vẫn là mức sinh lời không tệ", anh Cường chia sẻ với VnBusiness.

Sự thay đổi quyết định của những nhà đầu tư như anh Cường cho thấy giá trị khai thác dòng tiền vẫn là yếu tố quan trọng khi đánh giá hiệu quả đầu tư căn hộ. Khi có thêm phương án kinh doanh, chủ sở hữu không còn bị giới hạn trong lựa chọn cho thuê dài hạn hoặc bán tài sản.

Không phải căn hộ nào cũng sinh lời

Theo Luật Nhà ở sửa đổi, từ ngày 1/7/2027, căn hộ chung cư được phép sử dụng để cho thuê lưu trú bên cạnh mục đích để ở dài hạn. Chủ sở hữu kinh doanh loại hình này phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điểm đáng chú ý là quy định mới tháo gỡ rào cản từ Luật Nhà ở 2023, vốn không cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích lưu trú ngắn ngày. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động kinh doanh dựa trên các nền tảng kết nối như Airbnb, vốn đã phát triển nhưng gặp nhiều vướng mắc về pháp lý trong thời gian qua.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng việc bổ sung mục đích khai thác lưu trú giúp mở rộng công năng kinh tế của căn hộ chung cư. Một tài sản trước đây chủ yếu tạo dòng tiền từ hợp đồng thuê theo tháng nay có thể tiếp cận thêm nhóm khách du lịch, khách công tác và người có nhu cầu lưu trú ngắn hạn.

Đặc biệt, chủ sở hữu không nhất thiết phải tự tổ chức toàn bộ hoạt động kinh doanh. Họ có thể hợp tác với các đơn vị vận hành chuyên nghiệp, những người thuê lại căn hộ để khai thác trên các nền tảng đặt phòng. Nhóm khách hàng này có thể chấp nhận mức thuê cao hơn thuê nhà ở thông thường nếu doanh thu lưu trú đủ bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận.

Đáng nói, cho phép kinh doanh lưu trú ngắn ngày cũng khiến thị trường căn hộ cho thuê có thể bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới. Khi nguồn cung căn hộ phục vụ khách du lịch tăng lên, áp lực trước tiên có thể xuất hiện ở phân khúc căn hộ dịch vụ và khách sạn bình dân.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho biết phân khúc căn hộ dịch vụ và khách sạn bình dân có thể chịu sức ép về giá bởi căn hộ chung cư có lợi thế về diện tích, tiện ích và mức thuê linh hoạt. Loại hình này đặc biệt phù hợp với khách du lịch tự túc, gia đình hoặc nhóm khách nhỏ có nhu cầu lưu trú nhiều ngày.

Ngược lại, phân khúc căn hộ dịch vụ hạng A và khách sạn 4-5 sao ít chịu tác động trực tiếp hơn nhờ lợi thế thương hiệu, dịch vụ chuyên nghiệp, tiêu chuẩn an ninh và hệ thống tiện ích đồng bộ.

Theo ông Matthew Powell, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý có thể thúc đẩy hoạt động đầu tư căn hộ lưu trú quay trở lại, nhất là tại các khu vực trung tâm, qua đó thay đổi cơ cấu nguồn cung nhà cho thuê ở một số địa bàn.

Dù vậy, nhà đầu tư cần phân biệt doanh thu theo đêm với lợi nhuận thực tế. Cho thuê ngắn ngày có thể mang lại mức giá cao hơn hợp đồng dài hạn, nhưng đi kèm nhiều khoản chi phí mà mô hình cho thuê truyền thống không phải gánh chịu ở mức tương đương.

Chi phí nội thất, dọn phòng, nhân sự, bảo trì, phí quản lý, phí nền tảng đặt phòng và tỷ lệ phòng trống đều tác động đến hiệu quả đầu tư. Khi số lượng căn hộ cùng tham gia thị trường tăng lên, chủ nhà còn phải cạnh tranh về giá, chất lượng dịch vụ và tỷ lệ lấp đầy.

Bởi vậy, quy định mới mở thêm cánh cửa cho nhà đầu tư nhưng không bảo đảm mọi căn hộ đều có thể khai thác hiệu quả. Những tài sản ở vị trí thuận lợi, có thiết kế phù hợp và được vận hành chuyên nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ngược lại, các căn hộ nằm xa điểm du lịch, thiếu tiện ích hoặc phải chịu chi phí vận hành cao có thể khó duy trì lợi nhuận.