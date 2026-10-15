Giới công nghệ so kè sau hành động của Mark Zuckerberg

Từ một ngụm Guinness của Mark Zuckerberg, giới công nghệ rộ lên chuyện lập bảng xếp hạng uống bia và tranh luận về cách tính điểm. Ảnh: Cheeky Pint.

Khoảnh khắc Mark Zuckerberg nhăn mặt sau khi nhấp một ngụm Guinness trong podcast Cheeky Pint trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Từ biểu cảm của CEO Meta, cuộc đua nhanh chóng lan rộng thành màn so kè tửu lượng giữa các nhân vật trong giới công nghệ.

Theo Business Insider, Zuckerberg xuất hiện trong tập podcast kéo dài hơn hai giờ cùng Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, tập đoàn công nghệ Mỹ sở hữu Facebook và Instagram. Chương trình do John Collison, đồng sáng lập Stripe, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Mỹ và Ireland, dẫn dắt.

Trong lúc trò chuyện, Zuckerberg nhấp một ngụm bia rồi nhăn mặt. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người đem phản ứng của ông ra trêu chọc.

Một người dùng X lên tiếng bênh vực Zuckerberg, cho rằng việc uống bia trong chương trình chủ yếu mang tính thể hiện. Người này cũng lưu ý CEO Meta vẫn uống hết hai cốc bia trong cuộc phỏng vấn. Zuckerberg trực tiếp tham gia cuộc bàn luận bằng lời giải thích ngắn gọn: “Mặt tôi vốn vậy”.

Podcast công nghệ ETN lập bảng xếp hạng lượng bia sau khi video Zuckerberg nhăn mặt lúc uống bia lan truyền. Ảnh: ETN.

Sau khi video của Zuckerberg lan truyền, podcast công nghệ ETN công bố bảng xếp hạng Cheeky Pint Benchmark, thống kê lượng Guinness các khách mời uống tính theo pint, là đơn vị đo dung tích tương đương một cốc bia Guiness, khoảng 568 ml. Elon Musk dẫn đầu với 3 pint, khoảng 1.700 ml bia.

Kết quả khơi lên màn so kè hài hước. Antonio García Martínez, giám đốc tại Base, chê thành tích chung còn thấp. Martin Casado, đối tác tại Andreessen Horowitz, quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ, đùa rằng ông có thể uống nhiều đến mức bảng phải đổi thang đo. Musk hưởng ứng bằng biểu tượng cụng bia và mặt cười, nhưng nói mình “hầu như không” uống rượu bia.

Một biểu đồ khác mang tên Tech Founder Beer Matrix phân loại các nhà sáng lập theo lượng bia uống và mức độ thú vị khi cùng nhậu. Alexandr Wang được xếp vào nhóm uống nhiều cùng Musk và Larry Ellison, dù chưa uống hết một pint, trong chương trình. Ông cũng hưởng ứng trò đùa trên mạng.

Des Traynor, đồng sáng lập Intercom, công ty phần mềm dịch vụ khách hàng, phản đối việc bị xếp vào nhóm chỉ nhấp từng ngụm. Ông khẳng định mình là khách mời đầu tiên uống hơn một pint trên Cheeky Pint, đồng thời từng bàn luận chi tiết về bia trong chương trình.

Jensen Huang thuộc nhóm nhấp bia thong thả và có sức hút trong cuộc vui. Ảnh: APEC 2025 Korea/Yonhap News.

Khi bảng xếp hạng được chia sẻ rộng rãi, phương pháp thống kê cũng bị đặt câu hỏi. Một số người cho rằng tổng lượng bia chưa phản ánh đầy đủ mức uống của từng khách mời, bởi thời gian họ xuất hiện trong chương trình khác nhau.

Will O’Brien, nhà sáng lập Ulysses, công ty phát triển phương tiện tự hành dưới nước, đề xuất tính lượng bia uống mỗi giờ và cộng cả các loại đồ uống có cồn khác để so sánh công bằng hơn.

Tarek Mansour, đồng sáng lập nền tảng giao dịch dự đoán Kalshi của Mỹ, cũng phản đối kết quả vì phải rời buổi ghi hình sớm. Dù vậy, ông vẫn đùa rằng mình uống nhiều hơn Marc Andreessen, đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz.