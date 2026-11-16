Giới công nghệ kêu gọi ông Jensen Huang trở lại Nvidia

Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang

Chiến dịch mang tên “Stand with Jensen” (Ủng hộ Jensen) đã nhận được sự hưởng ứng của CEO Tesla Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney và CEO Y Combinator Garry Tan. Bản kiến nghị kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia bảo đảm một cuộc điều tra công bằng về hành vi của Jensen Huang, đồng thời minh bạch hơn về những tình tiết xoay quanh sự rời đi của ông.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và góp phần đưa công ty trở thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới. Tuần trước, ông đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị Nvidia sau khi xuất hiện các thông tin về việc ông ngoại tình, trong đó có mối quan hệ với một người phụ nữ bị nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính lâu năm Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời cho biết họ sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài để tìm người kế nhiệm chính thức cho ông Huang.

Tuy nhiên, khi chiến dịch kêu gọi đưa ông Jensen Huang trở lại ngày càng được hưởng ứng, quyết định của hội đồng quản trị Nvidia sẽ trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh công ty đang tìm cách khép lại những tranh cãi xung quanh vụ việc. Động thái này cũng diễn ra cùng thời điểm xuất hiện các thông tin cho rằng ông Huang đang cân nhắc khả năng quay trở lại.

Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực tái bổ nhiệm nào cũng sẽ vấp phải những trở ngại đáng kể. Hội đồng quản trị Nvidia vẫn đang tiến hành cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc xoay quanh ông Huang và người phụ nữ kia. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng đang chuẩn bị mở các cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang có gây tổn hại đến vị thế của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay không, cũng như những hệ lụy đối với an ninh quốc gia và mối quan hệ thân thiết giữa vị lãnh đạo này với Tổng thống Donald Trump cùng các thành viên nội các.

QUAN ĐIỂM TỪ THUNG LŨNG SILICON

Tỷ phú Elon Musk là một trong những lãnh đạo công nghệ nổi bật nhất công khai ủng hộ việc đưa ông Huang trở lại. Trên mạng xã hội X, ông tuyên bố sẽ ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi cựu lãnh đạo Nvidia quay lại vị trí CEO.

“Một bản kiến nghị đang được triển khai nhằm đưa Jensen trở lại và tôi cũng sẽ ký tên”, ông Musk viết trên X. Trước đó, ông cũng từng nói rằng việc mời Jensen Huang tới làm việc tại một trong số những doanh nghiệp của ông là một vinh dự.

Theo website của bản kiến nghị “Stand with Jensen”, ngoài những nhân vật có tiếng, rất nhiều người là nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Nvidia, cổ đông cũng như đối tác kinh doanh của công ty đã tham gia ký. Tuy nhiên, website cũng lưu ý rằng những người ủng hộ tự khai báo chức vụ và mối liên hệ của mình, chưa được xác minh độc lập.

Những lời kêu gọi tham gia chiến dịch Stand with Jensen” (Ủng hộ Jensen) lan truyền trên mạng xã hội

Trong khi đó, một số nhân viên Nvidia, đã được xác minh, đã quyết định rời khỏi công ty sau khi vị CEO này từ chức. Darrell Dai, người tự giới thiệu là kỹ sư robot tại Nvidia, nói rằng tầm nhìn của Jensen Huang và văn hóa kỹ thuật mà ông xây dựng là những lý do quan trọng khiến anh gắn bó với công ty.

Một nhân viên khác của Nvidia là Vartika Singh, người chia sẻ đã làm việc tại hãng chip này gần 8 năm, cũng dành vô số lời khen cho phong cách lãnh đạo của ông Huang và sự hỗ trợ cá nhân mà ông dành cho cô trong thời điểm gia đình gặp khủng hoảng y tế. “Tôi chưa bao giờ làm việc cho một người nào giống Jensen Huang, và tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội như vậy trong tương lai”, Singh viết trên X, đồng thời mô tả sự tận tâm của ông đối với nhân viên, giới nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp.

Trên thực tế, nỗ lực đưa ông Huang trở lại cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ các cổ đông lớn. Hôm thứ Sáu, CEO Altimeter Capital Brad Gerstner và Gavin Baker thuộc Atreides Management đã kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia xem xét mọi phương án, bao gồm cả khả năng Huang tái nhiệm, trong một bức thư ngỏ.

Các nhà đầu tư cho rằng Nvidia cần có cách tiếp cận thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn lãnh đạo tiếp theo. Theo họ, ông Huang xứng đáng được xem xét công bằng trước khi hội đồng quản trị đưa ra bất kỳ quyết định bổ nhiệm chính thức nào.

KHẢ NĂNG ÔNG HUANG TRỞ LẠI GHẾ CEO

Theo Financial Times, bản thân ông Jensen Huang đã thảo luận với những người thân tín về khả năng quay trở lại vị trí CEO Nvidia. Tờ báo dẫn lời nhiều người am hiểu vấn đề.

Một người bạn thân thiết của ông Huang nói với Financial Times rằng những người ủng hộ ông đang tập hợp một “phòng tác chiến” gồm các lãnh đạo Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa ông trở lại. Nhóm này cũng dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore và có liên quan đến những tranh cãi xung quanh vụ việc, chỉ trích các đơn vị truyền thông đã đưa ra những nhận định về hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp mà không có bằng chứng xác thực để chứng minh. Công ty đã thuê một đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để tiến hành điều tra nội bộ. Đồng thời, Megaspeed xác nhận Alice Huang, người phụ nữ được cho là có quan hệ tình cảm với Jensen Huang và bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc, đã rời công ty kể từ ngày 30/8/2025 và không còn giữ bất kỳ vai trò nào tại đây.

Trước đó, CNBC từng đưa tin bà Alice Huang có thể từng sở hữu cổ phần tại một số doanh nghiệp ở Trung Quốc được cho là đã mang lại lợi ích cho Huawei - đối thủ lớn nhất của Nvidia tại thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, theo tờ Financial Times, hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận CEO Arm Rene Haas để xem xét khả năng ông trở thành người kế nhiệm Jensen Huang. Nhưng tại thời điểm đó, Nvidia tuyên bố hội đồng quản trị chưa chính thức tiếp xúc hay tiến hành đàm phán với bất kỳ ứng viên nào.

Những bó hoa "chia buồn" được đặt tại cổng trụ sở Nvidia sau khi ông Jensen Huang tuyên bố từ chức

Một số nhà phân tích cho rằng Huang vẫn có cơ hội trở lại, bất chấp những tranh cãi xoay quanh việc ông rời Nvidia.

Jay Goldberg, nhà phân tích cấp cao tại Seaport Research Partners, nhận định rằng ông Huang có thể tái xuất nếu vượt qua được những thách thức pháp lý, xét đến tầm ảnh hưởng của ông trong ngành AI và sự ủng hộ mà các nhà đầu tư vẫn dành cho ông.

“Nếu ông ấy có thể vượt qua những rắc rối pháp lý, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự trở lại lần thứ hai của ông ấy”, Goldberg nói trong chương trình “Squawk Box Asia” của CNBC.

Nhưng không phải tất cả các chuyên gia trên Phố Wall đều tin rằng kịch bản này có thể xảy ra trong thời gian ngắn.

“Chúng tôi không thấy bất kỳ khả năng nào Jensen có thể dễ dàng quay trở lại Nvidia với tư cách CEO”, Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., ghi chú trong một báo cáo và lưu ý thêm rằng bản kiến nghị của cổ đông cùng áp lực từ dư luận có thể khiến Nvidia phải đối mặt với thêm nhiều yếu tố gây xao nhãng. Tuy nhiên, những động thái này sẽ không làm thay đổi nhiệm vụ trọng tâm của CEO tạm quyền Colette Kress, đó là khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ông cũng nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực chip AI và triển vọng nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm của công ty vẫn không thay đổi, bất chấp những xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 vào 17/11. Sự kiện này sẽ đặt bà Colette Kress cùng đội ngũ lãnh đạo công ty dưới ánh đèn soi xét của của thị trường, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu bảo đảm về triển vọng tương lai của hãng chip.