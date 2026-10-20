Giới công nghệ dự đoán thời điểm ra mắt Samsung Galaxy S27

Một tài khoản mạng xã hội tại Hàn Quốc tiết lộ dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2017. Ảnh chụp màn hình

Samsung Galaxy S27 có thể ra mắt vào tháng 1/2027

Theo trang công nghệ Android Authority, Samsung đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện kế hoạch sản xuất dòng Galaxy S27. Một số linh kiện chủ chốt của Galaxy S27 và Galaxy S27+ được cho là đã được lựa chọn và hãng đang tục cân nhắc cấu hình cho các phiên bản cao cấp hơn.

Thông tin về thời điểm ra mắt xuất phát từ nguồn tin rò rỉ của tài khoản yeux1122 trên nền tảng Naver đến từ Hàn Quốc. Theo nguồn tin này, Samsung đặt mục tiêu giới thiệu dòng Galaxy S27 vào tháng 1/2027. Trong trường hợp kế hoạch bị trì hoãn, thời điểm ra mắt có thể lùi sang tháng 2/2027.

Samsung từng giới thiệu Galaxy S24 vào tháng 1/2024 và Galaxy S25 vào tháng 1/2025, trước khi ra mắt Galaxy S26 ngày 25/2/2026. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Galaxy S27 có thể trở lại lịch trình ra mắt vào tháng 1, tương tự thời điểm trình làng của các thế hệ trước.

Hiện tại, Samsung chưa công bố lịch tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked dành cho Galaxy S27. Thời điểm ra mắt thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ phát triển, hoàn thiện linh kiện và kế hoạch sản xuất của hãng.

Điện thoại Samsung Galaxy S26 ra mắt tháng 2/2026. Ảnh: Samsungmobile

Chi phí bộ nhớ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt

Bên cạnh thời điểm trình làng, cấu hình phần cứng của các phiên bản cao cấp cũng là yếu tố đáng chú ý trong quá trình phát triển Galaxy S27.

Theo Android Authority, Samsung đang cân nhắc trang bị RAM LPDDR6 và bộ nhớ lưu trữ UFS 5.0 cho Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Đây là các tiêu chuẩn bộ nhớ thế hệ mới, nhưng việc chuyển sang linh kiện mới có thể làm tăng chi phí sản xuất, nhất là khi giá bộ nhớ đang chịu áp lực tăng.

Android Authority cho biết Samsung đã tăng giá một số mẫu Galaxy S26 tại Hàn Quốc và Mỹ để bù đắp chi phí. Nếu tiếp tục nâng cấp phần cứng trên dòng Galaxy S27, hãng sẽ phải cân đối giữa hiệu năng, chi phí sản xuất và giá bán.

Ngoài thời điểm ra mắt, quá trình thử nghiệm Galaxy S27 Ultra cũng được cho là có thể gặp trở ngại do những lo ngại liên quan đến bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Theo thông tin được đề cập, Samsung có thể sẽ sử dụng chip Exynos 2700. Tuy nhiên, Qualcomm đã bác bỏ thông tin bộ xử lý của hãng gặp vấn đề quá nhiệt. Vì vậy, phương án chip trang bị cho Galaxy S27 Ultra vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Lịch trình chính thức, cấu hình và giá bán của dòng Galaxy S27 vẫn chưa được Samsung công bố.

Nguồn: androidauthority