Giới công nghệ cảnh báo về những rủi ro từ AI

Trả lời phỏng vấn kênh ABC News, ông Gates nhận định nguy cơ AI mất kiểm soát trên diện rộng có thể chưa trở thành vấn đề cấp bách trong vài năm tới. Trước mắt, mối đe dọa đáng chú ý hơn là việc lợi dụng AI để tiến hành các hoạt động nguy hiểm, trong đó có tấn công mạng và khủng bố sinh học. Ông kêu gọi tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn những hành vi này.

Cùng ngày, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đề xuất xây dựng các hệ thống AI tiên tiến có cơ chế giám sát độc lập, khả năng cô lập và “phanh khẩn cấp”, cho phép người có thẩm quyền tạm dừng hoặc tắt mô hình khi cần thiết.

Trước đó, ngày 10/10, ông Nadella nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết hợp các mô hình AI khó dự đoán với hệ thống kiểm soát chặt chẽ, quy trình vận hành đáng tin cậy và sự giám sát của con người, nhằm phát hiện, truy vết và ngăn chặn sự cố.