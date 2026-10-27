Giới chuyên môn đánh giá cao Quả bóng Vàng của Harry Kane

Harry Kane thi đấu thăng hoa dưới màu áo Bayern Munich. (Ảnh: Bavarian Football Works)

Vượt qua Kylian Mbappé và Lamine Yamal, Harry Kane lần đầu giành Quả bóng Vàng, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên được vinh danh kể từ Michael Owen năm 2001. Thành công của tiền đạo Bayern Munich nối tiếp mùa giải nổi bật trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đồng thời ghi dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của chân sút 33 tuổi.

Sau lễ trao giải, nhiều lời chúc mừng hướng tới Kane. Cùng với những phản ứng này, các phân tích được đưa ra trước thời điểm công bố kết quả cũng cho thấy cơ sở để giới chuyên môn đánh giá cao tiền đạo người Anh trong cuộc cạnh tranh với những ứng viên hàng đầu.

Sự ghi nhận đối với tài năng và vai trò thủ lĩnh

Trên trang thông tin chính thức của đội tuyển Anh sau lễ trao giải, huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định Kane xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng. Nhà cầm quân người Đức cho biết, ông từ lâu đã khó tìm thêm những lời ngợi ca để mô tả màn trình diễn của học trò, đồng thời vui mừng khi những đóng góp ấy được ghi nhận trên phạm vi quốc tế.

Theo Tuchel, việc trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành danh hiệu này sau 25 năm khiến thành công của Kane thêm ý nghĩa. Ông nhấn mạnh, đội tuyển Anh may mắn có Kane đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh và tin tưởng tiền đạo này sẽ tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu sau khi tận hưởng niềm vui cùng gia đình.

Trước đó, huấn luyện viên Vincent Kompany cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với học trò. Phát biểu sau trận Bayern Munich hòa Arsenal tại Champions League, nhà cầm quân người Bỉ đánh giá Quả bóng Vàng sẽ là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Kane. Ở trận đấu này, tiền đạo người Anh vừa ghi bàn, vừa đóng góp kiến tạo cho đồng đội.

Nhận xét của Kompany có sự tương đồng với đánh giá từ những cầu thủ trực tiếp thi đấu cùng Kane. Tiền vệ Tom Bischof của Bayern Munich khẳng định người đàn anh xứng đáng được vinh danh bởi khả năng ghi bàn, kiến tạo và hỗ trợ tập thể. Bischof đặc biệt đánh giá cao đường chuyền của Kane dành cho Alphonso Davies trong cuộc đối đầu Arsenal.

Với Declan Rice, đánh giá về Kane còn được hình thành từ trải nghiệm vừa là đồng đội tại tuyển Anh, vừa là đối thủ ở cấp câu lạc bộ. Sau trận Arsenal gặp Bayern, tiền vệ người Anh lựa chọn Kane là ứng viên xứng đáng nhất cho Quả bóng Vàng.

Rice cho rằng thành tích của Kane trong mùa giải đã đủ sức thuyết phục. Anh đồng thời nhấn mạnh chất lượng đường chuyền và khả năng thực hiện phạt đền của đội trưởng tuyển Anh. Theo Rice, được thi đấu cùng Kane là điều may mắn, trong khi đối đầu với tiền đạo này luôn là thử thách lớn.

Sau khi kết quả được công bố, lãnh đạo Bayern Munich cũng đề cao ảnh hưởng của Kane đối với toàn đội. Giám đốc phụ trách thể thao Max Eberl nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của tiền đạo người Anh trên sân và trong phòng thay đồ. Theo ông, Kane là một điểm tựa để các đồng đội noi theo trong công việc hằng ngày.

Giám đốc thể thao Christoph Freund đánh giá cao sự giản dị của Kane dù đã đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ông coi tiền đạo này là nguồn cảm hứng đối với các cầu thủ trẻ, cả về chuyên môn lẫn thái độ làm việc.

Harry Kane - Thống kê mùa 2025-2026

Harry Kane mùa giải 2025-2026

Thành tích trong màu áo Bayern Munich

51

Trận đấu

61

Bàn thắng

7

Kiến tạo

Danh hiệu tập thể: Vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức 2025.

Danh hiệu cá nhân: Chiếc giày vàng châu Âu 2025-2026; Vua phá lưới Bundesliga (36 bàn); Vua phá lưới Cúp Quốc gia Đức (10 bàn); Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức.

Trong màu áo đội tuyển Anh

14 trận, 12 bàn thắng, 1 kiến tạo; hạng ba World Cup 2026, ghi 6 bàn tại vòng chung kết.

Tổng thành tích câu lạc bộ và đội tuyển

65 trận – 73 bàn – 8 kiến tạo

Trung bình 1,12 bàn thắng/trận

Giá trị vượt ra ngoài thành tích ghi bàn

Ở góc độ chuyên môn, nhiều cựu cầu thủ và bình luận viên chú ý tới khả năng tham gia tổ chức lối chơi của Kane.

Trước lễ trao giải, Steven Gerrard đánh giá cao cách tiền đạo người Anh lùi sâu nhận bóng, quan sát và thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội tấn công. Cựu đội trưởng Liverpool cho rằng kỹ năng chuyền bóng của Kane có thể sánh với những tiền vệ hàng đầu, bổ sung cho khả năng dứt điểm đã được khẳng định.

Cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown lại nhấn mạnh vai trò của hệ thống chiến thuật tại Bayern. Theo ông, sự linh hoạt mà Kompany dành cho Kane giúp tiền đạo này phát huy kỹ thuật và tự tin tham gia xây dựng lối chơi từ những vị trí thấp hơn.

Owen Hargreaves thì đưa ra cách tiếp cận khác khi phân biệt giữa tài năng nổi bật, đẳng cấp của cầu thủ và chất lượng màn trình diễn trong một mùa giải. Cựu tiền vệ Bayern đánh giá rất cao Lamine Yamal và Kylian Mbappé, nhưng nghiêng về Kane khi xem xét mùa bóng đã qua.

Cựu cầu thủ Joleon Lescott cũng bày tỏ mong muốn tiền đạo người Anh chiến thắng, đồng thời thừa nhận cuộc bình chọn có nhiều ứng viên đáng được ghi nhận.

Đáng chú ý, nhà báo John Greechan của tờ The Scotsman, đại diện Scotland trong hội đồng bình chọn Quả bóng Vàng 2026, đã công khai lý do lựa chọn Kane trong bài viết sau lễ trao giải.

Greechan cho biết quyết định của ông không chỉ dựa trên số bàn thắng. Nhà báo này đánh giá cao khả năng lùi sâu xây dựng lối chơi, tư duy chiến thuật và cách Kane thích ứng với những phương án phòng ngự của đối phương. Theo ông, tiền đạo người Anh vẫn duy trì hiệu quả dứt điểm trong khi đảm nhiệm thêm nhiều công việc ở phía sau hàng công.

Greechan đồng thời thừa nhận các ứng viên khác cũng có những thành tích thuyết phục. Nhận xét của ông phản ánh cơ sở lựa chọn của một thành viên hội đồng, góp phần làm rõ những yếu tố chuyên môn được cân nhắc trong cuộc bình chọn.

Trong một khảo sát về cầu thủ sẽ giành Quả bóng Vàng 2026 do The Athletic tổ chức với 100 người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, gồm cầu thủ, huấn luyện viên và các vị trí quản lý, chuyên môn, Kane đã đứng đầu danh sách lựa chọn.

Dù không thuộc cuộc bỏ phiếu chính thức của France Football, kết quả cho thấy sự đánh giá cao dành cho tiền đạo người Anh từ nhiều quan điểm trong giới bóng đá.

Ngay sau lễ trao giải, Bayern Munich đã thông báo sẽ phối hợp cùng cổ động viên chào đón và vinh danh Kane tại Allianz Arena. Với tiền đạo người Anh, Quả bóng Vàng là dấu mốc quan trọng, còn với đội bóng, đây là sự ghi nhận dành cho một cầu thủ giữ vai trò nổi bật trong thành tích và lối chơi chung.