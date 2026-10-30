Giới chuyên gia nói gì về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 của Fed?

Giữ nguyên lãi suất: Đúng đắn hay sai lầm?

Fed đã giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm ở mức 3,75% - 4,00% vào ngày 28/10 với sự ủng hộ của 10 thành viên Uỷ ban thị trường mở liên bang và chỉ có 2 lá phiếu phản đối của Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack khi hai nhà hoạch định chính sách này muốn tăng thêm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Mặc dù quyết định này đã được dự báo từ sớm, nhưng nó vẫn gây nhiều tranh luận trong giới chuyên môn. Theo đó có không ít ý kiến tỏ ra đồng thuận với quyết định này của Fed khi cơ quan này đang nỗ lực cân bằng hai nhiệm vụ: Kiểm soát lạm phát và tối đa hoá việc làm.

“Tôi cho rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn trong hôm nay”, Ronald Gestiehr – Giám đốc quản lý tài sản tại Luttner Financial ở Pittsburgh, Pennsylvania nói và cho rằng, Fed “đang phải bước đi trên một ranh giới mong manh: tiếp tục tăng lãi suất nhưng không được đẩy quá nhanh hay quá mạnh, tránh nguy cơ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái”.

Đồng quan điểm, Charlie Wise – Giám đốc nghiên cứu và tư vấn toàn cầu của Transunion ở Chicago cũng cho rằng, quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed “phản ánh nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa những lo ngại về lạm phát với một nền kinh tế và tình hình việc làm vẫn giữ được sự ổn định tương đối”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến lại cho rằng việc giữ nguyên lãi suất là một sai lầm. “Theo tôi, đây là một sai lầm: lẽ ra Fed nên tăng lãi suất ngay hôm nay”, Tom Graff – Giám đốc đầu tư tại Facet ở Phoenix, Maryland nói.

Theo chuyên gia này, chẳng có sự khác biệt đáng kể nào giữa việc tăng lãi suất ngay bây giờ hay vào tháng 12, nhất là khi thị trường đã dự tính trước việc lãi suất sẽ tăng thêm vào cuối năm. “Nếu tăng lãi suất ngay hôm nay, ông Warsh sẽ củng cố được uy tín của mình trong vai trò một người chống lạm phát. Việc trì hoãn khiến ông ấy dễ bị coi là do dự, hoặc tệ hơn là chủ quan”.

Tương tự Karen Mana – Chiến lược gia đầu tư thu nhập cố định của Federated Hermes ở Pittsburgh cũng cho rằng, việc giữ nguyên lãi suất cho thấy Fed “chỉ đang trì hoãn cuộc tranh luận thay vì giải quyết dứt điểm vấn đề”.

Trong khi Shawn Snyder – Chiến lược gia kinh tế của Potomac Fund Management ở Bethesda, Maryland cũng chỉ ra việc Fed dường như đã nâng cao đánh giá về triển vọng kinh tế trong qua việc mô tả hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ “mạnh mẽ” (strong) thay vì chỉ “vững chắc” (solid). Tuy nhiên theo chuyên gia này, “điều này đặt ra một câu hỏi hiển nhiên: Nếu nền kinh tế mạnh mẽ đến vậy và lạm phát vẫn dai dẳng, tại sao không tăng lãi suất ngay bây giờ?”.

Có tăng lãi suất trong tháng 12?

Cũng vì lẽ đó, không có gì ngạc nhiên khi giới chuyên gia tiếp tục bất đồng quan điểm về động thái chính sách của Fed tại cuộc họp tháng 12. Trong đó phần nhiều các chuyên gia vẫn nghiêng về phương án Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp cuối năm.

“Mặc dù Fed không tăng lãi suất trong hôm nay – đúng như dự đoán của chúng tôi – nhưng họ đã để lại nhiều manh mối cho thấy kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 12”, Chris Zaccarelli – Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management ở Charlotte, Bắc Carolina nói.

Theo chuyên gia này, nếu không phải vì thời điểm này quá gần với các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, có lẽ Fed đã tăng lãi suất ngay ngày 28/10. Vì thế “giờ đây, khó có điều gì ngăn cản họ thực hiện việc tăng lãi suất trong cuộc họp kế tiếp”.

Kay Haigh – Giám đốc đầu tư toàn cầu mảng thu nhập cố định và các giải pháp thanh khoản tại Goldman Sachs Asset Management ở New York cũng cho biết, họ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

“Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mạnh mẽ trong tháng 9 là lời nhắc nhở rằng rủi ro lạm phát tăng vẫn còn đó, và Fed nhiều khả năng sẽ muốn thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa”, chuyên gia này nói vfa nhấn thêm: “nếu giá năng lượng tiếp tục tăng hoặc các dữ liệu kinh tế khác vẫn cho thấy sự mạnh mẽ, thì rất có thể sẽ có thêm các đợt thắt chặt chính sách nữa trong năm tới”.

Tương tự Christopher Hodge – Chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ của Natixis ở New York cũng cho rằng, lạm phát vẫn là một thách thức, tăng trưởng kinh tế vẫn vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định – “điều này khiến việc tăng lãi suất vào tháng 12 gần như là một kết cục đã được định sẵn”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến vẫn tỏ ra nghi ngờ quyết tâm thắt chặt chính sách của Fed.

“Fed vừa phát đi tín hiệu với thị trường rằng kỳ vọng về việc tăng lãi suất có thể đang quá lạc quan so với những gì họ thực sự sẽ thực hiện. Cụm từ ‘phụ thuộc vào dữ liệu’ (data dependency) là cách nói đặc trưng của Fed, ngụ ý rằng: ‘Chúng tôi không muốn hành động gì cả trừ khi buộc phải làm vậy’”, Jamie Cox – Đối tác quản lý tại Harris Financial Group ở Richmond, Virginia nói.

Còn Brian Jacobsen – Chiến lược gia kinh tế trưởng của Annex Wealth Management ở Menomonee Falls, Wisconsin lại chỉ ra tuyên bố chính sách của Fed - vốn có thể được hiểu là định hướng chính sách tương lai - giờ đây lại trở nên vô cùng mơ hồ.

Theo ông, mặc dù việc có thêm thông tin sẽ giúp Fed xác định tốt hơn lập trường chính sách. “Tuy nhiên trước đây, khi Fed tuyên bố đã 'loại bỏ một phần sự nới lỏng', điều đó ngụ ý rằng lãi suất quỹ liên bang vẫn còn quá thấp. Còn hiện tại, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng”.