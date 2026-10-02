Giới chuyên gia nâng dự báo giá dầu vì lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài

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Cuộc khảo sát tháng 9 về dự báo giá dầu của hãng tin Reuters - với sự tham gia của 30 chuyên gia kinh tế và nhà phân tích - cho kết quả dự báo giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London sẽ đạt mức trung bình 89,05 USD/thùng và dầu thô WTI giao sau tại New York đạt trung bình 83,9 USD/thùng trong năm nay.

DỰ BÁO NGUỒN CUNG TỪ VÙNG VỊNH PHỤC HỒI CHẬM

Trong cuộc khảo sát tháng 8, các chuyên gia dự báo giá dầu Brent đạt bình quân 85,08 USD/thùng và giá dầu WTI đạt 80,2 USD/thùng trong năm nay.

Nhiều nhà phân tích nhận định thị trường ngày càng tin rằng khả năng phục hồi hoàn toàn hoạt động xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz trong tương lai gần là rất thấp, buộc các quốc gia phải tiếp tục rút năng lượng tồn trữ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung.

"Chúng tôi không đặt cược vào khả năng xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ được giải quyết trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Giá dầu đang nghiêng về khả năng tăng đáng kể nếu xung đột tiếp tục leo thang thay vì hạ nhiệt", ông Suvro Sarkar, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng DBS, nhận định với Reuters.

Ngân hàng HSBC cho biết kịch bản cơ sở của họ giả định điều kiện vận tải biển chỉ cải thiện dần dần và tình trạng tại eo biển Hormuz đã bị "ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt cấu trúc". Theo đó, lưu lượng vận chuyển các sản phẩm dầu lỏng sẽ phục hồi chậm từ mức hiện tại và còn thấp hơn nhiều so với mức khoảng 19-20 triệu thùng/ngày từng đi qua eo biển này trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh - bao gồm cả hoạt động "xuất khẩu ngầm”, sử dụng các tàu tắt thiết bị phát tín hiệu định vị - đã phục hồi lên mức 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương mức trung bình của năm 2025, nhờ khối lượng xuất khẩu tăng gấp đôi trong tháng 9.

Nhiều nhà phân tích coi lượng dầu tồn trữ của Trung Quốc là một trong những yếu tố khó đoán định quan trọng nhất đối với thị trường trong năm tới. Các chuyên gia cho biết trong phần lớn thời gian từ khi xung đột bắt đầu, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này đã sử dụng nguồn dự trữ dồi dào được tích lũy từ trước khi giao tranh nổ ra, qua đó giảm bớt nhu cầu cạnh tranh mua các lô hàng dầu thô trên thị trường toàn cầu.

Xu hướng này đã bắt đầu đảo chiều khi lượng nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng trong hai tháng qua, đạt gần 9 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mặc dù vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử.

"Lượng dầu tồn trữ của Trung Quốc đang là ẩn số chính trong bài toán này, vì thực tế mức tồn lớn hơn nhiều so với ước tính khi xung đột mới nổ ra. Tuy nhiên, nguồn dự trữ này có hạn và không thể đáp ứng nhu cầu suốt mùa đông, do đó chúng tôi dự báo hoạt động nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc sẽ tăng mạnh so với mức hiện tại”, ông Davide Tabarelli, Chủ tịch công ty Nomisma Energia, nhận định.

TRUNG QUỐC TẠM DỪNG XUẤT KHẨU NHIÊN LIỆU

Trong một diễn biến cho thấy Trung Quốc lo ngại về sự suy giảm của tồn trữ nhiên liệu, 4 nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters vào ngày 1/10 rằng nước này đã áp lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm từ dầu thô trong tháng 10.

Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu vào tháng 3 sau khi xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Sau đó, các biện pháp hạn chế này đã được nới lỏng vào tháng 7 và Trung Quốc hiện đang quản lý việc xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu bay theo từng tháng.

Các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 1 tuần bắt đầu từ ngày 1/10 mà không cấp phép cho các nhà máy lọc dầu của nước này xuất khẩu nhiên liệu sang các khu vực khác ngoài Hồng Kông và Ma Cao trong tháng 10. Các nguồn tin nói chưa rõ liệu Bắc Kinh có tiếp tục cho phép các nhà máy lọc dầu xuất khẩu nhiên liệu sau khi kỳ nghỉ kết thúc vào ngày 7/10 hay không, đồng thời cho rằng việc này có thể phụ thuộc vào lượng nhiên liệu dự trữ trong nước và sản lượng lọc dầu.

"Điều này cho thấy trọng tâm của Chính phủ Trung Quốc vẫn là đảm bảo an ninh nguồn cung trong nước. Thị trường quốc tế chỉ là vấn đề thứ yếu”, bà Michal Meidan, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng Trung Quốc tại Viện nghiên cứu Năng lượng Oxford, nhận định.

Dự báo về giá dầu bình quân năm 2026 qua các cuộc khảo sát hàng tháng của Reuters - Nguồn: Reuters.

Động thái tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc diễn ra sau chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington. Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi ông Tập hỗ trợ ổn định nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Phát biểu ngày 1/10, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết thế giới đã mất nguồn cung dầu diesel từ Trung Đông và Trung Quốc, đồng thời Washington kỳ vọng sớm nhận được thông báo từ châu Âu về các nguồn cung dầu diesel mới. Cùng ngày, Reuters đưa tin chính quyền ông Trump đã yêu cầu Đức và Pháp sử dụng tới dầu diesel dự trữ khẩn cấp để giúp hạ nhiệt giá cả, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel.

Bất chấp những lo ngại về rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, hầu hết các chuyên gia phân tích vẫn coi rủi ro gián đoạn nguồn cung - chứ không phải sự suy yếu của nhu cầu - là yếu tố chính chi phối giá cả từ nay đến năm 2026.

"Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và hoạt động sản xuất suy yếu vẫn đang kìm hãm đà tăng của nhu cầu tiêu thụ dầu. Những yếu tố này sẽ ngăn giá dầu quay lại mức đỉnh ghi nhận ngay sau khi xung đột nổ ra, dù căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao”, các chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu kinh tế EIU cho biết.

EIU cũng dự báo lượng dầu tồn trữ toàn cầu sẽ giảm mạnh trong năm 2026 khi các quốc gia phải sử dụng đến nguồn dự trữ khẩn cấp và thương mại để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung từ Vùng Vịnh.

Phần lớn các chuyên gia dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong năm 2027 nhờ điều kiện vận tải biển được cải thiện, sản lượng tại Vùng Vịnh dần phục hồi và nguồn cung từ các nước ngoài Tổ chức Xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tiếp tục tăng thêm.