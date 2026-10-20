Giới chuyên gia: Eo biển Hormuz có thể trở nên 'dư thừa' trong 5 năm tới

Tàu chở khí hóa lỏng Shivalik cập cảng Mundra, Ấn Độ sau khi di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 16/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC, ông Georges Elhedery ngày 20/10 đã đưa ra nhận định trên khi phát biểu tại sự kiện Diễn đàn Tương lai HSBC diễn ra ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay đã cho thấy thế giới phụ thuộc lớn vào eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Tình hình này đang buộc các quốc gia Vùng Vịnh phải tập trung nguồn lực phát triển hệ thống đường ống dẫn năng lượng tới các cảng biển. Theo ông Elhedery, các khoản đầu tư này sẽ giúp khu vực vượt qua những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột. Do đó, nhiều khả năng eo biển Hormuz sẽ trở nên không còn quá quan trọng trong vòng 5 năm tới.

Trích dẫn số liệu của MEED - nền tảng phân tích thị trường ngành xây dựng có trụ sở tại Dubai, HSBC cho biết khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa ra các gói dự án riêng lẻ trị giá 872 tỷ USD, nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng tổng thể trị giá 1.400 tỷ USD chưa được trao thầu. Khảo sát gần đây của HSBC đối với hơn 1.600 lãnh đạo doanh nghiệp và khoảng 820 nhà đầu tư toàn cầu, cũng cho thấy khu vực Vùng Vịnh vẫn được đánh giá là một điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Thế giới (WB) tuần trước dự báo sau mức tăng trưởng 3,3% trong năm 2025, nền kinh tế khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Pakistan sẽ suy giảm mạnh 1,3% trong năm nay do ảnh hưởng của xung đột, trước khi phục hồi mạnh mẽ nhưng không đồng đều vào năm 2027.

Ông Elhedery là một trong những chuyên gia tài chính toàn cầu dự kiến tham dự hội nghị đầu tư hàng đầu ở Saudi Arabia. Sự kiện này vốn được lên kế hoạch diễn ra vào tuần tới nhưng đã phải hoãn sang năm 2027 do lo ngại vấn đề an ninh trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong tại Riyadh.