Theo báo The Guardian, một số phòng thí nghiệm AI gần đây đã chia sẻ những tiến bộ trong nghiên cứu toán học, bao gồm các chứng minh liên quan đến độ phức tạp tính toán, phân tích thừa số và lý thuyết số. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với nền tảng của nhiều thuật toán mã hóa hiện nay.

Nhà khoa học máy tính lý thuyết Scott Aaronson nhận định gần như chắc chắn các phòng thí nghiệm AI đang nắm giữ những kết quả toán học quan trọng chưa được công bố. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể nội dung các phát hiện này. Hiện OpenAI và Anthropic chưa công bố đột phá nào có khả năng phá vỡ những hệ thống mã hóa được sử dụng rộng rãi như RSA.

Theo các chuyên gia, những tiến bộ toán học có thể giúp tìm ra phương pháp tính toán nhanh hơn, làm suy yếu các thuật toán mã hóa hiện hành. Ngược lại, các nghiên cứu cũng có thể chứng minh rằng không tồn tại phương pháp tính toán hiệu quả hơn, qua đó củng cố cơ sở bảo mật của những hệ thống này.

Trước nguy cơ từ máy tính lượng tử, nhiều tổ chức đã xây dựng lộ trình chuyển đổi sang các hệ thống mật mã hậu lượng tử, với mục tiêu vào khoảng năm 2032. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo những tiến bộ mới trong lĩnh vực AI và toán học có thể khiến thời hạn này phải được rút ngắn.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những chứng minh do AI tạo ra vẫn cần được các nhà toán học kiểm tra, xác thực; một đột phá về lý thuyết cũng không đồng nghĩa với việc có thể ngay lập tức ứng dụng để phá mã trong thực tế.

Trong bối cảnh đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey kêu gọi các công ty AI thận trọng khi phát hành những mô hình có năng lực mạnh. Các chuyên gia đồng thời khuyến nghị các tổ chức chủ động chuẩn bị khả năng nâng cấp hệ thống mật mã nhằm ứng phó kịp thời với những rủi ro an ninh mới.