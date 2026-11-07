Giới chức Ukraine: Nga dội tên lửa vào Kiev trước thềm đàm phán

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ảnh Reuters.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, đã nhanh chóng cập nhật tình hình qua ứng dụng nhắn tin Telegram, xác nhận có nhiều tiếng nổ lớn ở vùng ngoại ô thành phố. "Đối phương đang nhắm vào các cơ sở hạ tầng bằng tên lửa đạn đạo," ông Klitschko thông báo.

Theo ông Klitschko, các mảnh vỡ từ cuộc không kích đã rơi trúng một tòa nhà chung cư năm tầng ở quận phía tây của thủ đô. Mặt tiền của một tòa nhà dân cư khác cũng chịu chung số phận. Cùng lúc đó, Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev xác nhận có hai người bị thương và một tòa nhà có trường mầm non đã bị hư hại do vụ tấn công.

Nhiều giờ sau đợt tấn công đầu tiên, các quan chức địa phương vẫn liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân thủ đô duy trì cảnh giác cao độ trước nguy cơ có thể xảy ra các đợt không kích tiếp theo.

Động thái quân sự này dường như đã được phía Ukraine dự báo từ trước. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảnh báo rằng Nga đang ráo riết chuẩn bị cho các đợt tấn công mới nhằm vào lưới điện, các cây cầu và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Vụ không kích vào Kiev xảy ra chỉ ba ngày trước khi các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu dự kiến khai mạc tại Abu Dhabi. Hội nghị này dự kiến quy tụ các nhà đàm phán của cả Ukraine và Nga, với mục tiêu tìm kiếm một nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài suốt 4,5 năm qua. Lần gần đây nhất các bên ngồi lại trong một cuộc đàm phán tương tự là vào tháng 2 vừa qua.