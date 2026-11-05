Giới chức Mỹ rà soát hệ thống ngân hàng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance

Ảnh: Binance)

Truyền thông Mỹ ngày 5/11 đưa tin giới chức quản lý nước này đã liên hệ với các ngân hàng để kiểm tra những lỗ hổng hệ thống, sau vụ tấn công mạng gây thiệt hại 6,3 tỷ USD nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuần trước.

Động thái này phản ánh lo ngại rủi ro từ thị trường tiền điện tử có thể lan sang hệ thống tài chính truyền thống, khi mối liên kết giữa hai lĩnh vực ngày càng chặt chẽ.

Các nguồn thạo tin cho hay từ sáng 2/11, các chuyên viên giám sát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã liên hệ với các ngân hàng, đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động bất thường hoặc sự cố gián đoạn dịch vụ.

Một nguồn tin tại ngân hàng nằm trong diện được liên hệ cho biết dịch vụ của ngân hàng này không gặp gián đoạn. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn nội dung trao đổi với khách hàng về vấn đề này, song đến nay chỉ nhận được rất ít câu hỏi.

Theo hai nguồn tin khác, các ngân hàng đang phân tích vụ tấn công Binance - được xem là vụ đánh cắp tài chính lớn nhất lịch sử - đồng thời kiểm tra hệ thống để sẵn sàng đối phó với kịch bản tương tự.

Chỉ vài giờ sau vụ việc, đội ngũ an ninh mạng của một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã liên lạc với Binance và đang soạn báo cáo nội bộ làm cơ sở rà soát hệ thống, có thể dẫn tới nâng cấp bảo mật.

Một nguồn tin cho rằng mối lo lớn nhất là các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển quá nhanh, khiến các ngân hàng gặp nhiều thách thức trong việc bắt kịp tốc độ nâng cấp kỹ thuật của tin tặc. Hiện các ngân hàng đang dồn nhiều nguồn lực để rà soát và vá các lỗ hổng bảo mật tiềm tàng trong hệ thống.

Binance cho biết không nắm được nội dung trao đổi giữa ngân hàng và cơ quan quản lý, cũng như tác động của vụ tấn công đối với ngân hàng Mỹ. Người phát ngôn của Binance khẳng định họ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý trên toàn cầu và liên tục cập nhật diễn biến của sự cố an ninh này.

Vụ tấn công xảy ra khi mối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và tiền điện tử tại Mỹ đã gia tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump, người luôn công khai ủng hộ lĩnh vực này.

Trước đó, các cơ quan giám sát tài chính Mỹ đã nới lỏng nhiều quy định mở đường cho dòng tiền ngân hàng tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số.

Điển hình là việc Fed bãi bỏ quy định năm 2022 vốn khuyến nghị các ngân hàng phải xin phép cơ quan quản lý trước khi triển khai bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử./.