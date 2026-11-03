Giới chức Iran cảnh báo 'rắn' Mỹ, tuyên bố bắn hạ thêm UAV MQ-9

Theo WANA, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 3/11 đã cảnh báo về khả năng xung đột lan rộng ra khỏi khu vực Tây Á nếu Mỹ thực hiện những hành vi gây hấn mới.

"Chúng tôi đang cập nhật danh sách mục tiêu tiềm năng, bao gồm các tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel. Nếu một cuộc xung đột mới nổ ra; toàn bộ cơ sở, trang thiết bị, lực lượng và lợi ích của Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu tấn công ở bất cứ nơi nào nằm trong tầm hoạt động của lực lượng vũ trang Iran", Chuẩn tướng Akraminia nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Tehran đang ở mức độ sẵn sàng phòng thủ cao nhất. Ông Ghalibaf cho biết, Iran đã đưa ra phản hồi mà ông mô tả là "mạnh mẽ và hợp lý" đối với phía Mỹ, đồng thời cho rằng bước đi tiếp theo nhằm ngăn ngừa xung đột phụ thuộc vào Washington.

UAV MQ-9 của Mỹ. Ảnh: WANA

Theo Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran Khatam al-Anbiya, Mỹ phải công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz nếu muốn đạt được một thỏa thuận.

"Việc công nhận chủ quyền của Iran với eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh khu vực. Các điều kiện khác bao gồm dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Tehran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại do các hành động quân sự nhắm vào Iran gây ra", ông Al-Anbiya nói.

Cùng ngày 3/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo về việc bắn hạ 1 UAV MQ-9 của Mỹ ở eo biển Hormuz và 2 UAV trinh sát MQM-170 ở phía nam đảo Qeshm. Đây là UAV MQ-9 thứ 55 mà Mỹ đã mất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

Đến thời điểm hiện tại, IRGC chưa bình luận về đợt không kích hạn chế mà quân đội Mỹ tiến hành vào đảo Qeshm ngày 2/11. Theo giới quan sát, trong trường hợp đợt tấn công không gây hậu quả nghiêm trọng, thì Iran có thể không công bố thông tin nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao được tiếp tục.