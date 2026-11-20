Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thỏa thuận này thiết lập ba danh mục mới cho các sản phẩm đầu tư, nhằm tăng cường tính minh bạch cho nhà đầu tư và hạn chế rủi ro "tẩy xanh" (greenwashing).

Theo Hội đồng EU, các quốc gia thành viên và EP đã nhất trí với đề xuất của Ủy ban châu Âu cải cách quy định về công bố thông tin tài chính bền vững (SFDR), với mục tiêu cung cấp thông tin đơn giản và rõ ràng hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề khí hậu và trách nhiệm xã hội. Trọng tâm của cải cách này là việc áp dụng 3 nhãn dán cho các sản phẩm đầu tư, thay thế cho các phân loại theo Điều 8 và Điều 9 trong khuôn khổ pháp lý năm 2021. Ba nhãn dán mới bao gồm: "bền vững" (sustainable) – dành cho các tài sản đã đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững; "chuyển đổi" (transition) – dành cho các công ty đang trong quá trình hướng tới các tiêu chuẩn đó; và "ESG cơ bản" (ESG basics) – dành cho các sản phẩm có cân nhắc đến các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) nhưng chưa đủ điều kiện để xếp vào các danh mục khác.

Tuyên bố nêu rõ các danh mục này nhằm giải quyết lo ngại về tình trạng "tẩy xanh" – thuật ngữ chỉ các trường hợp doanh nghiệp tạo ra ấn tượng sai lệch về tác động hoặc lợi ích đối với môi trường của họ. Ngoài các nhãn dán mới, quy định mới cũng sẽ cắt giảm và đơn giản hóa những thông tin bắt buộc mà các quỹ phải công bố về tác động tiêu cực từ các quyết định đầu tư của họ đối với khí hậu và xã hội.

Các quy định mới nhằm hạn chế những tuyên bố sai lệch về bản chất danh mục đầu tư của các quỹ, bằng cách giới hạn việc sử dụng các thuật ngữ như "xanh" (green) hoặc "bền vững" (sustainable) trong tên gọi và hoạt động tiếp thị của quỹ. Theo đó, chỉ những quỹ đáp ứng được các yêu cầu phân loại mới thì mới được phép sử dụng những thuật ngữ này.

Các nhà đầu tư cho biết, hiện có hơn một nửa số quỹ tại châu Âu tự nhận là "bền vững", nhưng do các quy định thiếu rõ ràng cùng dữ liệu không nhất quán, họ gặp khó khăn khi so sánh các quỹ với nhau. Ước tính, những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khoảng 7.500 tỷ euro (tương đương 8.230 tỷ USD) vốn đầu tư tại châu Âu, đồng thời phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của EU nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khối thông qua việc giảm bớt gánh nặng hành chính cho các doanh nghiệp.

Thỏa thuận này vẫn cần được EP và các quốc gia thành viên phê chuẩn chính thức trước khi được ban hành thành luật. Các quy định sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm, kể từ khi trở thành luật.