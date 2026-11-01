Giới chủ Ả Rập có thể là phao cứu sinh cho MU?

MU đang thật sự vô vọng

Trận thua Chelsea hôm 31/10 khiến MU rơi xuống vị trí 17 với 7 điểm, ngang đội đang ở khu vực xuống hạng là Crystal Palace. Mùa giải này đang trở thành một thảm họa với “Quỷ đỏ”. Thay vì cạnh tranh ngôi vô địch, họ phải loay hoay tìm đường thoát khỏi nhóm cuối bảng. Chuỗi 9 trận không thắng không chỉ khiến HLV Michael Carrick chịu sức ép mà còn phơi bày cuộc khủng hoảng sâu hơn của đội bóng.

Khi Old Trafford cần một cuộc đổi chủ hơn là lời hứa cải tổ

Với người hâm mộ, điều đáng lo không chỉ là phong độ trên sân. Những mùa giải liên tục thiếu ổn định khiến câu hỏi về cách vận hành CLB ngày càng trở nên cấp bách. Nếu bộ máy điều hành vẫn dính dáng giới chủ Mỹ thì các mùa sau cũng vô vọng như thời gian qua.

Trong tình cảnh ấy, thông tin do nhà báo Ben Jacobs tiết lộ mang ý nghĩa đặc biệt. Theo Jacobs, MU đã nhận được các liên hệ thăm dò từ những nhà đầu tư ở Saudi Arabia, Bahrain và UAE trong 12 tháng qua. Mức độ quan tâm có sự khác biệt: một số nhà đầu tư tư nhân Saudi Arabia mới cân nhắc góp vốn chung, phía Bahrain dừng ở bước tìm hiểu, trong khi sự quan tâm từ UAE được mô tả là cụ thể hơn, dù chưa dẫn đến đề nghị mua chính thức

Thời điểm xuất hiện thông tin này càng khiến giới đầu tư vùng Vịnh trở thành tâm điểm chú ý. Man City đang đối mặt nguy cơ bị kỷ luật xuống hạng. Dòng tiền của người Ả Rập nếu không rót xuống Etihad thì cần chuyển hướng sang một nơi khác, tốt nhất là cùng thành phố mà Old Trafford lại gần hơn cả.

Với CĐV “Quỷ đỏ”, đây là điều họ mong ước bấy lâu vì họ đã chịu đựng nhà Glazer quá nhiều. Những cuộc tuần hành bên ngoài sân, sự phản đối trên khán đài và làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội chưa thể buộc gia đình Mỹ này rời Old Trafford. Sau khi Sir Jim Ratcliffe mua cổ phần thiểu số và tiếp quản hoạt động bóng đá, người hâm mộ vẫn chưa có được điều họ mong muốn nhất: một cấu trúc sở hữu rõ ràng và một kế hoạch đủ sức khôi phục MU.

Vì vậy, với một bộ phận CĐV, chỉ cần xuất hiện khả năng nhà Glazer bán quyền kiểm soát cho một chủ sở hữu mới cũng đã là tín hiệu đáng mừng. Điều họ muốn trước hết là chấm dứt thời kỳ mà họ cho rằng lợi ích tài chính của giới chủ được đặt cao hơn tham vọng thể thao của CLB. Nhìn giới chủ Man City hay PSG thì ai mà chẳng ham.

Người hâm mộ MU chán ngấy giới chủ Mỹ.

Cơ hội hất nhà Glazer khỏi bám víu Old Trafford

Một nhà đầu tư vùng Vịnh đủ tiềm lực có thể thay đổi tình thế theo hai hướng. Thứ nhất, nếu mua lại quyền kiểm soát, họ có thể chấm dứt cấu trúc sở hữu hiện tại và đưa ra cam kết đầu tư dài hạn cho đội bóng. Thứ hai, nguồn vốn mới có thể hỗ trợ nâng cấp sân vận động, cơ sở tập luyện, hệ thống tuyển trạch và đội hình, thay vì chỉ xử lý những vấn đề trước mắt theo từng kỳ chuyển nhượng.

Các mô hình Man City và PSG cho thấy nguồn vốn vùng Vịnh có thể tạo ra sự chuyển đổi sâu rộng khi đi cùng chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, điều MU cần học không đơn giản là chi thật nhiều tiền. City đã xây dựng một hệ thống quản trị bóng đá và tuyển trạch xuyên suốt; PSG cũng phải trải qua quá trình điều chỉnh từ cách tập hợp những ngôi sao lớn sang xây dựng đội hình cân bằng hơn. Tiền có thể mở cánh cửa, nhưng bộ máy điều hành mới quyết định CLB có đi được đến đích hay không.

Dĩ nhiên, chưa có gì bảo đảm các nhà đầu tư đang thăm dò sẽ tiến tới mua MU. Mối quan tâm từ UAE được đánh giá cụ thể hơn, nhưng vẫn chưa có đề nghị chính thức. Nhà Glazer cũng chưa công khai quyết định bán quyền kiểm soát.

Dù vậy, nếu đặt cạnh những lời hứa cải tổ đã nghe suốt nhiều năm, khả năng xuất hiện một chủ sở hữu mới đem đến hy vọng khác hẳn. CĐV MU đã phản đối nhà Glazer bằng nhiều cách nhưng không thể tự mình thay đổi quyền sở hữu. Muốn đẩy giới chủ Mỹ khỏi Old Trafford, cuối cùng vẫn phải có một người mua đủ tiềm lực và sẵn sàng trả mức giá mà họ chấp nhận.

Đó là lý do dòng tiền vùng Vịnh có thể trở thành phao cứu sinh của MU. Không phải bởi mọi ông chủ Ả Rập đều mặc nhiên tốt hơn người Mỹ, mà bởi một thương vụ mua lại thực sự có thể tạo ra cơ hội kết thúc thời kỳ bế tắc hiện tại. Khi bạn ở một con tàu đắm vì lỗ thủng không thể vá thì tốt nhất là nhảy sang con tàu khác dù không biết tàu bên cạnh có tốt hơn không.