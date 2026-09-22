Giỗ Tổ sân khấu, gặp gỡ những người làm nghề ở An Giang

Đại biểu, soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ tham dự giỗ Tổ sân khấu.

Buổi giỗ Tổ diễn ra vào ngày 12/8 âm lịch. Các đại biểu, soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ cùng thắp hương tri ân Tổ nghiệp.

Phân hội Sân khấu thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang hiện có hơn 150 hội viên. Nhiều hội viên là thành viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, trong đó có những nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú.

Theo nội dung giới thiệu tại sự kiện, giỗ Tổ sân khấu là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu gặp gỡ, giao lưu và hướng về Tổ nghiệp.

Thời gian qua, các soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ thuộc Phân hội Sân khấu sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương.