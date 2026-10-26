Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027: Quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến phát triển du lịch

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, phường Việt Trì cùng các xã, phường, khu và điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn. Chương trình được triển khai qua ba giai đoạn gồm “Khởi nguồn”, “Hội tụ” và “Lan tỏa”, bảo đảm các hoạt động lễ hội truyền thống gắn kết với quảng bá, xúc tiến du lịch trong cả năm 2027.

Giai đoạn “Khởi nguồn” bắt đầu từ ngày 1/1 đến trước ngày 7/4/2027, với các hoạt động khảo sát, kết nối xây dựng sản phẩm du lịch; chương trình “Về miền lễ hội”; tour “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” và các sự kiện thể thao. Trong đó, chương trình “Về miền lễ hội” dự kiến diễn ra từ ngày 6/2 đến hết ngày 6/4/2027, kết nối nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu như Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, Lễ hội Trò Trám, Lễ hội Đền Lăng Xương, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Chùa Tiên và Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường.

Giải “Đền Hùng Marathon - Về nguồn” dự kiến tổ chức ngày 7/3/2027, với khoảng 4.000-6.000 vận động viên tham gia các cự ly khác nhau. Tour “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” được tổ chức từ ngày 6/2 đến ngày 5/5/2027, kết hợp chương trình nghệ thuật thực cảnh về truyền thuyết Hùng Vương và hòa nhạc “Thanh âm nguồn cội - Hào khí Việt Nam”.

Giai đoạn “Hội tụ” diễn ra từ ngày 7 đến 16/4/2027, là thời điểm tập trung các hoạt động chính của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 7/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra ngày 16/4, tức ngày 10/3 Âm lịch; lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ tổ chức ngày 12/4.

Không khí trang nghiêm tại khu vực Đền Thượng trong ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao cũng được tổ chức trong dịp này, nổi bật là Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố vào tối 11/4 tại Công viên Văn Lang và đường Trần Phú; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa nguồn cội” vào tối 15/4 tại Quảng trường Hùng Vương, tiếp đó là màn bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến từ 21 giờ 15 phút đến 21 giờ 30 phút cùng ngày.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, chương trình “Ngày hội non sông Đất Tổ Vua Hùng 2027” dự kiến có hòa nhạc, trình diễn văn hóa - võ thuật, múa lân sư rồng, đánh trống đồng, đâm đuống và biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, giao lưu và trải nghiệm hát Xoan cũng được tổ chức tại Việt Trì và các không gian thực hành di sản.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức Hội trại Văn hóa, trưng bày và quảng bá sản phẩm địa phương; triển lãm, giáo dục di sản; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; giải bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang; giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - Cúp Hùng Vương. Liên hoan Du lịch Đất Tổ và Hội chợ Hùng Vương được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng và kích cầu du lịch.

Sau ngày 16/4 đến hết năm 2027, giai đoạn “Lan tỏa” tập trung mở rộng các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh. Một số sự kiện đáng chú ý gồm khai mạc du lịch hè Tam Đảo gắn với chương trình kích cầu du lịch trong tháng 5; Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà vào tháng 6; Liên hoan ẩm thực du lịch Phú Thọ trong tháng 9; lễ hội Ruộng bậc thang miền đồi vào tháng 10 và các hoạt động du lịch cộng đồng trong tháng 11.

Dòng người nối dài trên các tuyến đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh: Hoàng Hùng-TTXVN

Theo UBND tỉnh, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng gắn với Năm Du lịch Đất Tổ 2027 nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và các di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Thông qua chuỗi hoạt động trong năm, tỉnh hướng tới quảng bá sâu rộng hình ảnh đất và người Phú Thọ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết các điểm đến và thu hút du khách. Kế hoạch cũng yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, thành kính, an toàn, văn minh, tiết kiệm, đúng quy định; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; các lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an toàn, kiểm tra hoạt động dịch vụ và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ lễ hội.

Việc tổ chức các hoạt động theo chuỗi xuyên suốt năm 2027 được kỳ vọng góp phần đưa giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ đến gần hơn với công chúng, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.