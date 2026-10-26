Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2027 được tổ chức theo hướng đổi mới, lan tỏa giá trị di sản

Lễ hội Đền Hùng năm 2027 được tổ chức quy mô cấp tỉnh và là điểm nhấn trong các hoạt động của du lịch Đất Tổ. (Ảnh: NGỌC LONG)

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, chương trình được triển khai qua ba giai đoạn: “Khởi nguồn”, “Hội tụ” và “Lan tỏa”. Trong đó, giai đoạn “Khởi nguồn” bắt đầu từ ngày 1/1/2027 đến trước ngày 7/4/2027, tập trung khởi động mùa du lịch, lễ hội, tổ chức các lễ hội truyền thống, tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong giai đoạn này như chương trình “Về miền lễ hội”, tour du lịch “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, Giải “Đền Hùng Marathon - Về nguồn” dự kiến diễn ra ngày 7/3/2027, cùng Giải Golf Hùng Vương 2027.

Các hoạt động góp phần kết nối di tích lịch sử, không gian văn hóa và điểm đến du lịch, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc sẽ được trình diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2027. (Ảnh: NGỌC LONG)

Giai đoạn “Hội tụ”, từ ngày 7 đến 16/4/2027, là trọng tâm của chuỗi sự kiện, với các nghi lễ tri ân công đức tổ tiên cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các nghi lễ chính gồm lễ dâng hương Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 12/4 và Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 16/4, tức ngày 10/3 âm lịch. Cùng với đó là lễ rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích, thể hiện lòng thành kính, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý trong dịp lễ hội là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa nguồn cội”, dự kiến tổ chức tối 15/4 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật sân khấu thực cảnh nhằm tái hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương. Sau chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực phía sau Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Trong những ngày cao điểm, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố; Hội trại Văn hóa; trưng bày, triển lãm và giáo dục di sản; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; Giải Bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang; Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - Cúp Hùng Vương…

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn thời đại Hùng Vương sẽ được tỉnh Phú Thọ tổ chức dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2027. (Ảnh: NGỌC LONG)

Sau ngày 16/4, giai đoạn “Lan tỏa” kéo dài đến hết năm 2027, tiếp tục triển khai các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có các hoạt động du lịch hè Tam Đảo, Liên hoan ẩm thực du lịch Phú Thọ, Lễ hội Ruộng bậc thang miền đồi và Liên hoan Du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Qua đó, các giá trị văn hóa, di sản vùng Đất Tổ được quảng bá liên tục, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách du lịch quanh năm.

Để bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả, tỉnh sẽ thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ du lịch.

Thông qua việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng gắn với Năm Du lịch Đất Tổ 2027, Phú Thọ hướng tới tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam, phát huy giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế-xã hội của địa phương.