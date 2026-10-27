Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2027 gắn với Năm Du lịch Đất Tổ

Theo đó, chương trình được triển khai qua ba giai đoạn: Khởi nguồn, Hội tụ và Lan tỏa. Giai đoạn Khởi nguồn bắt đầu từ ngày 1/1 - 7/4/2027, tập trung khởi động mùa du lịch, lễ hội, tổ chức các lễ hội truyền thống, tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong giai đoạn này như chương trình Về miền lễ hội, tour du lịch Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội, Giải Đền Hùng Marathon - Về nguồn, Giải Golf Hùng Vương 2027...

Các hoạt động góp phần kết nối di tích lịch sử, không gian văn hóa và điểm đến du lịch, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2027 hướng tới khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam. Ảnh: Từ Thức

Giai đoạn Hội tụ là trọng tâm của chuỗi sự kiện, diễn ra từ 7 - 16/4/2027, với các nghi lễ tri ân công đức tổ tiên cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc.

Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Các nghi lễ chính gồm lễ dâng hương Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích. Đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Tinh hoa nguồn cội (tối 15/4) tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật sân khấu thực cảnh nhằm tái hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương...

Trong những ngày cao điểm, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố; Hội trại Văn hóa; trưng bày, triển lãm và giáo di sản; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; Giải Bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang; Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - Cúp Hùng Vương…

Sau ngày 16/4, giai đoạn Lan tỏa kéo dài đến hết năm 2027, gắn với sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các giá trị văn hóa, di sản vùng Đất Tổ được quảng bá liên tục, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách du lịch quanh năm.

Thông qua việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng gắn với Năm Du lịch Đất Tổ 2027, Phú Thọ hướng tới tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam, phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.