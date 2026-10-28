Giỗ Tổ Hùng Vương 2027: Lan tỏa giá trị di sản quanh năm

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Ngô Hùng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành, các hoạt động được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, phường Việt Trì cùng các địa phương, khu và điểm du lịch trọng điểm. Chương trình được triển khai qua ba giai đoạn: “Khởi nguồn”, “Hội tụ” và “Lan tỏa”, kết nối các nghi lễ truyền thống với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong cả năm 2027.

Giai đoạn “Khởi nguồn” diễn ra từ ngày 1/1 đến trước ngày 7/4/2027, với nhiều hoạt động khởi động mùa lễ hội, kết nối điểm đến và xây dựng sản phẩm du lịch. Chương trình “Về miền lễ hội” dự kiến tổ chức từ ngày 6/2 đến hết ngày 6/4, kết nối các lễ hội truyền thống tiêu biểu như Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, Lễ hội Trò Trám, Lễ hội Đền Lăng Xương, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Chùa Tiên và Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường.

Cùng thời gian này, tour “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” dự kiến diễn ra từ ngày 6/2 đến ngày 5/5, kết hợp chương trình nghệ thuật thực cảnh về truyền thuyết Hùng Vương và hòa nhạc “Thanh âm nguồn cội - Hào khí Việt Nam”. Giải “Đền Hùng Marathon - Về nguồn” dự kiến tổ chức ngày 7/3, thu hút khoảng 4.000-6.000 vận động viên tham gia. Những hoạt động này góp phần mở rộng trải nghiệm tại các không gian văn hóa, lịch sử, tạo thêm lựa chọn cho du khách trước dịp chính hội.

Giai đoạn “Hội tụ”, từ ngày 7 đến 16/4, là thời điểm diễn ra các hoạt động trọng tâm. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 7/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngày 12/4 diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ; ngày 16/4, tức mùng 10/3 âm lịch, là Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Cùng với các nghi lễ chính là hoạt động rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích, góp phần gìn giữ phong tục truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong dịp cao điểm, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa nguồn cội” dự kiến diễn ra tối 15/4 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật sân khấu thực cảnh, tiếp đó là màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố, Hội trại Văn hóa, các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy cũng góp phần tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng. Tại Khu di tích Đền Hùng, du khách còn có thể thưởng thức các chương trình hòa nhạc, trình diễn văn hóa - võ thuật, múa lân sư rồng, đánh trống đồng, đâm đuống và biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Các hoạt động thể thao như giải bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang, Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - Cúp Hùng Vương được tổ chức cùng Liên hoan Du lịch Đất Tổ và Hội chợ Hùng Vương. Đây là dịp giới thiệu sản phẩm địa phương, kết nối doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và quảng bá các dịch vụ du lịch.

Sau ngày 16/4, giai đoạn “Lan tỏa” kéo dài đến hết năm, với các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức tại nhiều địa phương. Một số hoạt động dự kiến gồm chương trình du lịch hè Tam Đảo trong tháng 5, Lễ cầu ngư và thả hoa đăng trên sông Đà vào tháng 6, Liên hoan ẩm thực du lịch Phú Thọ trong tháng 9, Lễ hội Ruộng bậc thang miền đồi vào tháng 10 và các hoạt động du lịch cộng đồng trong tháng 11.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc gắn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng với Năm Du lịch Đất Tổ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân công đức các Vua Hùng và tiền nhân, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”. Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường liên kết điểm đến và thu hút du khách quanh năm.