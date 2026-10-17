“Giờ thứ 9”- Sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động

Đậm “Sắc màu hội nhập”

Chương trình “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động Bắc Ninh năm 2026 gồm 2 số. Số thứ nhất mang chủ đề “Sắc màu hội nhập”, số thứ hai với chủ đề “Kết nối và phát triển”.

Phần thi "Chào hỏi" ấn tượng của Công ty TNHH Fukang Technology.

Đúng với chủ đề, đối tượng tham gia ở số thứ nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Mỗi chương trình có 3 đội tham gia. Mỗi đội có 5 thành viên chính thức, trong đó có 2 thành viên là người nước ngoài, 3 thành viên là người Việt Nam.

Ở số thứ nhất, “Giờ thứ 9” với chủ đề “Sắc màu hội nhập” là sự tham gia của 3 đội chơi đến từ Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Fukang Technology, Công đoàn Công ty TNHH công nghệ chính xác Interplex (Hà Nội) và Công đoàn Công ty TNHH Lingyi Việt Nam. Các đội tranh tài qua 4 phần thi: “Chào hỏi”, “Đại sứ văn hóa”, “Giải ô chữ” và “Tài năng”. Riêng phần thi “Đại sứ văn hóa”, các đội cử 1 thành viên là người nước ngoài trực tiếp tham gia.

Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải Nhất cho Công ty TNHH Fukang Technology.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thạch Văn Chung- Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng Ban tổ chức Chương trình nhấn mạnh: 8 giờ làm việc là thời gian người lao động dành cho công việc. “Giờ thứ 9” là khoảng thời gian Công đoàn dành cho người lao động - để người lao động được giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Với chủ đề “Sắc màu hội nhập”, chương trình có sự tham gia của người lao động Việt Nam và nước ngoài - những con người khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa nhưng cùng làm việc, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng đóng góp tại Bắc Ninh. Hội nhập không làm mất đi những nét riêng; điều quan trọng là biết tôn trọng sự khác biệt, tìm thấy những điểm chung và cùng nhau tạo dựng một môi trường lao động văn minh, hợp tác.

Kết thúc số thứ nhất, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 20 triệu đồng cho Công đoàn Công ty TNHH Fukang Technology; giải Nhì trị giá 15 triệu đồng cho Công đoàn Công ty TNHH Lingyi Việt Nam và giải Ba trị giá 10 triệu đồng cho Công đoàn Công ty TNHH công nghệ chính xác Interplex (Hà Nội) cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Với hình thức sân khấu hóa, sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, các đội thi đã gây ấn tượng ngay ở phần thi đầu tiên.

Ở phần thi thứ nhất “Chào hỏi”, các đội ngoài giới thiệu về công đoàn, doanh nghiệp, các thành viên trong đội mình còn mang đến nét đặc trưng về văn hóa Việt Nam và văn hóa của quốc gia có thành viên nước ngoài; thể hiện rõ thông điệp về tình đoàn kết, giao lưu, hữu nghị giữa người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài.

Ấn tượng “Đại sứ văn hóa”

Có lẽ ấn tượng nhất là phần thi “Đại sứ văn hóa”. Đầu bài đặt ra là mỗi bạn là người nước ngoài sẽ chia sẻ những cảm nhận, trải nghiệm và câu chuyện của mình về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; giới thiệu nét đẹp văn hóa Bắc Ninh- Kinh Bắc và những ấn tượng khi sinh sống, làm việc tại đây…

Thật bất ngờ và xúc động khi nghe chia sẻ của các bạn. Cô gái Đài Loan (Trung Quốc) Jasmine đến từ Công đoàn Công ty TNHH Lingyi Việt Nam chia sẻ: Bạn đã có 3 năm ở Bắc Ninh. Bạn rất mê nghe Quan họ, mặc áo dài và món cà-phê bạc xỉu của Việt Nam. Ban đầu là tò mò, sau là trải nghiệm và yêu thích lúc nào không hay.

Tiết mục của Công ty TNHH Lingyi Việt Nam.

Theo Jasmine, văn hóa không chỉ để nhìn mà để cảm nhận; giao lưu văn hóa không phải để chúng ta trở nên giống nhau mà là để hiểu nhau hơn, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau đồng hành.

Chàng trai đến từ Trung Quốc La Quảng Nam làm việc tại Công ty TNHH Fukang đã 3 năm gây ấn tượng khi nói tiếng Việt khá sõi và thực sự xúc động trong phần trình bày của mình. Bạn nói: Tôi đến Bắc Ninh để làm việc nhưng Bắc Ninh đã cho tôi nhiều hơn một công việc. Cho tôi những người bạn. Cho tôi những trải nghiệm và cho tôi cơ hội được hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

“Đại sứ văn hóa” của Công ty TNHH công nghệ chính xác Interplex là anh Wong chee kok đến từ Malaixia. Anh đã có 17 năm ở Việt Nam nên anh coi Việt Nam, Bắc Ninh thân thuộc, như quê hương thứ hai. Anh nói: Tôi cảm nhận được con người Việt Nam rất thân thiện và hòa đồng, luôn đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ người khác, đặc biệt là với người nước ngoài như chúng tôi. Sự thân thiện ấy giúp chúng tôi thấy ấm áp như những người thân của mình, cảm thấy như đang sống ở ngôi nhà thứ 2.

Thêm kiến thức, nhân niềm vui

Nếu ở phần thi “Chào hỏi” là những màn giới thiệu duyên dáng và cũng đầy tự hào của mỗi đội về công đoàn, công ty mình; phần “Đại sứ văn hóa” là những câu chuyện xúc động về văn hóa, con người Việt Nam thì ở phần thi “Giải ô chữ” là những kiến thức pháp luật bổ ích đối với người lao động.

Giới thiệu về bánh đa Kế trong phần thi "Đại sứ văn hoá".

Thông qua việc giải từng câu hỏi trong các ô chữ hàng ngang, hàng dọc, các đội sẽ thể hiện hiểu biết qua các câu hỏi được lựa chọn thiết thực, gần gũi công việc và cuộc sống của đoàn viên, người lao động như: Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động; một số quy định liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Cùng đó là những kiến thức về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Vì vậy, không chỉ đây không chỉ là phần thi về kiến thức, mà còn là dịp để mỗi đoàn viên, người lao động cùng ôn lại những quy định pháp luật gắn trực tiếp với quyền và lợi ích của mình.

“Giờ thứ 9” là sân chơi mới, gần gũi, ý nghĩa đối với đoàn viên, người lao động thành phố Bắc Ninh. Từ thành công của số thứ nhất “Sắc màu hội nhập”, chúng tôi đang phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh chuẩn bị tốt nội dung cho số thứ hai với chủ đề “Kết nối và phát triển”. Ở sân chơi này, người lao động thực sự trở thành trung tâm, chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa sau những giờ lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thạch Văn Chung

Vui vẻ, bùng nổ và cũng đầy bất ngờ, đó là phần thi “Tài năng”. Công đoàn Công ty TNHH Fukang Technology mang đến chương trình tiết mục múa “Sắc màu Đông Hồ- Hồn Việt hội tụ” đã khiến khán giả như lạc vào thế giới của những bức tranh dân gian Đông Hồ thông qua những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng, tinh tế.

Công đoàn Công ty TNHH công nghệ chính xác Interplex (Hà Nội) lại mang đến những bước nhảy sôi động và đầy hào hứng của “Việt Nam ơi”. Cả hát, cả múa, rưng rưng niềm tự hào là phần thi “Tài năng” của Công đoàn Công ty TNHH Lingyi Việt Nam với bài hát “Một vòng Việt Nam”. Hình ảnh các bạn lao động người nước ngoài mặc áo dài Việt Nam, cầm nón lá và hát về đất nước Việt Nam thực sự đã kết lại một “Giờ thứ 9” thành công và nhiều cảm xúc.

Hẹn ở “Kết nối và phát triển”

Chương trình “Giờ thứ 9” số đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi. Sau khi ghi hình và phát sóng, chương trình đã nhận được nhiều lời khen và phản hồi tích cực của đoàn viên, người lao động thành phố.

Chị Đoàn Thị Vân, Công đoàn Công ty TNHH Fukang Technology vui vẻ cho biết: Hôm ghi hình chương trình, chúng tôi may mắn được tham dự trực tiếp. Hồi hộp, vui sướng, bùng nổ ở từng phần thi, hò hét khản giọng nhưng khi Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phát sóng, chúng tôi vẫn hào hứng xem lại và cổ vũ nhiệt tình. Khuôn hình quay đẹp, chất lượng, đoàn viên ai cũng xinh tươi nên lần sau, khi ghi hình số tiếp theo, nhất định chúng tôi sẽ tới xem, dù không có đội nhà.

Nhảy dân vũ "Việt Nam ơi" của Công ty TNHH công nghệ chính xác Interplex (Hà Nội).

Theo đồng chí Thạch Văn Chung- Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng Ban tổ chức Chương trình: Chương trình “Giờ thứ 9” sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành một hoạt động thiết thực trong đời sống công nhân, người lao động; góp phần làm phong phú hoạt động Công đoàn và xây dựng đời sống văn hóa tại các doanh nghiệp.

Được biết, sau thành công của số đầu tiên, số thứ hai với chủ đề “Kết nối và phát triển” sẽ được ghi hình và phát sóng vào tháng 11, tiếp tục hứa hẹn là sản phẩm văn hóa tinh thần thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động thành phố.