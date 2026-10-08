Giờ sinh Âm lịch của người tài hoa, sự nghiệp sớm 'nở rộ'

Người sinh giờ Sửu Âm lịch: Kiên trì nên càng về sau càng có thành tựu

Những ai sinh ra vào giờ sinh Sửu Âm lịch không hề ồn ào mà luôn lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình một cách tốt nhất. Ảnh minh họa

Khoảng thời gian này chính là lúc mọi vật chìm trong khoảnh khắc tĩnh mịch và bình yên nhất ngày. Những ai sinh ra vào giờ sinh Sửu Âm lịch cũng vậy, họ không hề ồn ào mà luôn lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình một cách tốt nhất.

Họ cũng được trời phú ban cho đức tính chăm chỉ, ấm áp và vô cùng kiên nhẫn. Tuy có chút bướng bỉnh, nhưng họ luôn là những người đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm cao, theo Tạp chí Phái đẹp.

Con đường sự nghiệp của họ thời trẻ có thể khá gập ghềnh. Có những giai đoạn công việc tiến triển tốt nhưng cũng không ít lần phải bắt đầu lại từ đầu. Chính những trải nghiệm đó giúp họ tích lũy kinh nghiệm và ngày càng vững vàng hơn.

Theo tử vi, bước vào trung vận, vận trình của người sinh giờ Sửu Âm lịch có xu hướng khởi sắc. Họ dễ gặp được người hỗ trợ, tìm thấy cơ hội phù hợp và từng bước khẳng định năng lực.

Thành quả đạt được thường không đến trong một sớm một chiều mà là kết quả của quá trình bền bỉ. Khi sự nghiệp ổn định, họ không chỉ cải thiện đời sống của bản thân mà còn trở thành niềm tự hào của gia đình.

Người sinh giờ Tuất Âm lịch: Càng trưởng thành càng dễ phát triển

Người sinh giờ Tuất Âm lịch được đánh giá là những người thông minh, nhanh nhạy và có khả năng nắm bắt tâm lý người khác. Ảnh minh họa

Giờ Tuất Âm lịch kéo dài từ 19h đến 21h, thời điểm một ngày dần khép lại. Theo quan niệm dân gian, người sinh vào khung giờ này thường có cuộc sống về sau khá ổn định, càng lớn tuổi càng hưởng nhiều thành quả do chính mình gây dựng.

Họ được đánh giá là những người thông minh, nhanh nhạy và có khả năng nắm bắt tâm lý người khác. Nhờ EQ tốt, họ thường biết cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, đồng thời không ngại thay đổi để tìm kiếm cơ hội mới.

Điểm đáng chú ý là con đường sự nghiệp của người sinh giờ Tuất Âm lịch thường không quá thuận lợi khi còn trẻ. Họ có thể từng bỏ lỡ một số cơ hội hoặc phải mất nhiều thời gian hơn người khác để xác định hướng đi phù hợp.

Tuy nhiên, từ sau tuổi 36, vận trình được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc dần ổn định, thu nhập cải thiện và họ có thêm cơ hội gặp gỡ những người sẵn sàng hỗ trợ mình.

Bước sang tuổi 40, những người này có thể đạt được vị trí đáng kể trong công việc. Nếu biết tận dụng năng lực và các mối quan hệ, họ dễ có cuộc sống sung túc hơn, đồng thời có điều kiện giúp đỡ người thân và những người xung quanh.

Người sinh giờ Thìn Âm lịch: Có tố chất lãnh đạo, hậu vận sung túc

Khi trưởng thành, người sinh giờ Thìn thường được dân gian luận là có tham vọng, dám nghĩ dám làm và không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Ảnh minh họa

Giờ Thìn thường được tính trong khoảng 7 giờ đến 9 giờ sáng. Theo tử vi, người sinh vào khung giờ này thường mang khí thế mạnh mẽ, có tinh thần cầu tiến và không dễ hài lòng với những gì mình đang có, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Khi còn nhỏ, những đứa trẻ sinh giờ Thìn thường được cho là khá nhanh nhạy, thích tìm tòi và có khả năng tiếp thu điều mới.

Khi trưởng thành, người sinh giờ Thìn thường được dân gian luận là có tham vọng, dám nghĩ dám làm và không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu, họ có thể tạo dựng được vị trí riêng bằng chính năng lực của mình.

Bên cạnh đó, họ thường có khả năng tổ chức công việc, đưa ra quyết định và dẫn dắt tập thể, vì vậy được cho là phù hợp với những lĩnh vực đòi hỏi năng lực quản lý hoặc kinh doanh.

Tuổi trẻ của người sinh giờ Thìn có thể vẫn trải qua một số thử thách. Tuy nhiên, càng trưởng thành, họ càng biết cách phát huy thế mạnh, quản lý tài chính và nắm bắt cơ hội. Nhờ vậy, cuộc sống về sau được cho là có xu hướng ổn định, dư dả hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.