Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ 'vượng gia': Con càng lớn, gia đình càng hưởng phúc

Trẻ sinh giờ Thìn Âm lịch: thông minh, bản lĩnh, dễ thành công

Cha mẹ có con sinh giờ Thìn được cho là dễ gặp thêm cơ hội trong công việc, cuộc sống gia đình cũng thuận hòa hơn. Ảnh minh họa

Giờ Thìn Âm lịch kéo dài từ 7h đến 9h sáng. Trong tử vi học thì những đứa trẻ có giờ sinh vào khung giờ Thìn bẩm sinh mang cá tính mạnh mẽ, thích mạo hiểm, không ngại vươn lên trong cuộc sống. Chính vì vậy, những em bé sin giờ này may mắn thành công hơn người, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Những em bé này khi còn nhỏ luôn có tự giác, chăm chỉ học hành khiến cha mẹ rất mừng. Sau 10 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu bộc lộ tài năng, năng khiếu của bản thân.

Trẻ có giờ sinh này không chỉ có khả năng học nhanh, lĩnh hội đặc biệt, biết cách suy luận mà còn rất hiếu học và thực tế. Những đứa trẻ này được dự đoán sẽ tìm được công việc tốt, thành công trong tương lai.

Một điểm nổi bật khác của người sinh giờ Thìn Âm lịch là khả năng quan sát và xử lý tình huống linh hoạt. Họ thường không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định khi đứng trước vấn đề cần giải quyết.

Nhờ cách giao tiếp khéo léo cùng sự tự tin, họ cũng dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh. Khi trưởng thành, nếu biết phát huy năng lực, người sinh giờ Thìn có thể xây dựng sự nghiệp vững vàng và đạt được nền tảng tài chính tốt.

Theo quan niệm dân gian, sự xuất hiện của những đứa trẻ này còn được xem là mang thêm sinh khí cho gia đình. Cha mẹ có con sinh giờ Thìn được cho là dễ gặp thêm cơ hội trong công việc, cuộc sống gia đình cũng thuận hòa hơn.

Trẻ sinh giờ Tý Âm lịch: quyết đoán, có ý chí vươn lên

Khi trưởng thành, trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch có sự nghiệp ổn định, biết chăm lo cho gia đình và có ý thức báo hiếu cha mẹ. Ảnh minh họa

Giờ Tý Âm lịch nằm trong khoảng từ 23h đến 1h. Những đứa trẻ sinh ra trong khoảng thời gian hiếm có này có trí trông minh siêu phàm, năng lực vô tận. Chúng là người có bản chất ngay thẳng, chu đáo, can đảm và tháo vát. Khi đi học thường đạt thành tích giỏi, xuất sắc, có ý chí xuất chúng và gặp nhiều may mắn, theo Phụ nữ & Gia đình.

Không chỉ được đánh giá cao về tư duy, người sinh giờ Tý còn được cho là có khả năng ứng xử linh hoạt. Sự kết hợp giữa lý trí và khả năng giao tiếp giúp họ dễ thích nghi với môi trường mới, đồng thời nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này còn mang nhiều phúc khí cho cha mẹ. Gia đình có thể gặp thêm những cơ hội thuận lợi trong công việc, tài chính và cuộc sống.

Khi trưởng thành, họ có sự nghiệp ổn định, biết chăm lo cho gia đình và có ý thức báo hiếu cha mẹ. Chính vì vậy, dân gian mới có cách ví von rằng đây là những đứa trẻ "mang phúc về nhà".

Trẻ sinh giờ Mão Âm lịch: nhiều năng lượng, giàu khát vọng

Theo quan niệm dân gian, trẻ sinh giờ Mão cũng được xem là có duyên với tài lộc và mang nguồn năng lượng tích cực đến gia đình. Ảnh minh họa

Giờ Mão Âm lịch bắt đầu từ 5h đến 7h sáng. Theo quan niệm tử vi, trẻ chào đời trong khung giờ này thường có tư duy nhanh nhạy, năng lượng dồi dào và tinh thần cầu tiến.

Từ nhỏ, những đứa trẻ sinh giờ Mão được cho là khá chủ động trong học tập và các hoạt động thường ngày. Khi tìm thấy điều mình yêu thích, họ có xu hướng dành nhiều tâm huyết, kiên trì theo đuổi và không ngại thử sức với những điều mới.

Sự nhiệt tình cùng khát vọng khẳng định bản thân có thể trở thành động lực giúp người sinh giờ Mão tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nếu được định hướng đúng, họ có khả năng phát huy tốt năng lực và tạo dựng cuộc sống sung túc.

Theo quan niệm dân gian, trẻ sinh giờ Mão cũng được xem là có duyên với tài lộc và mang nguồn năng lượng tích cực đến gia đình. Cha mẹ có con sinh vào khung giờ này được cho là có thêm động lực, cơ hội để phát triển công việc và cải thiện cuộc sống.

Khi trưởng thành, những người này được kỳ vọng có sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả và đủ khả năng chăm lo cho cha mẹ. Vì thế, giờ Mão thường được xếp vào những khung giờ Âm lịch được nhiều người quan niệm là có phúc khí.

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