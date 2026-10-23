Giờ ra chơi không điện thoại ở trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh

Học sinh thích thú tham gia các trò chơi dân gian.

Từ tuần thứ ba của học kỳ I, Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh triển khai mô hình “Giờ ra chơi bổ ích - Nói không với điện thoại”, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, vận động và phát huy khả năng sáng tạo ngay trong khuôn viên trường.

Các hoạt động được tổ chức luân phiên theo từng ngày. Thứ hai, học sinh đọc sách, báo Đội, chơi cờ vua, cờ tướng; thứ ba tập thể dục giữa giờ theo nhạc; thứ tư tham gia trò chơi dân gian, thể thao và trải nghiệm STEM. Thứ năm dành cho các hoạt động âm nhạc, flashmob, dân vũ; thứ sáu, học sinh trưng bày sản phẩm sáng tạo, tranh vẽ, chăm sóc vườn hoa và công trình măng non.

Sự đa dạng này giúp giờ ra chơi trở thành khoảng thời gian được nhiều học sinh mong đợi. Chí Vỹ, học sinh lớp 9/11, cho biết em thích kéo co và tập thể dục giữa giờ theo nhạc vì được hòa mình vào hoạt động chung, vui chơi cùng bạn bè.

Trò chơi ô ăn quan thu hút nhiều nhóm học sinh trong giờ ra chơi.

Phương Anh, một học sinh của trường, chia sẻ trước đây em thường ở trong lớp xem video trên điện thoại. Nay, em có thêm lựa chọn như đọc sách, chơi trò chơi dân gian và tham gia hoạt động STEM cùng bạn bè.

Theo thầy Dư Ngọc Tuốl, Hiệu trưởng Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh, mô hình góp phần tạo sân chơi lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại, đồng thời giúp học sinh tăng cường giao lưu, rèn luyện kỹ năng và phát triển thể chất.

Học sinh đọc báo Đội và sách ở thư viện trường.

Tuy nhiên, việc tổ chức còn gặp khó khăn do sân trường chưa có mái che và số lượng học sinh đông. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đa dạng hóa hoạt động, từng bước khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu quả mô hình.

Không chỉ làm phong phú giờ nghỉ giữa buổi học, mô hình còn góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp trực tiếp và phát triển kỹ năng sống.