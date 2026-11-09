Gió mùa về, tủ đồ công sở chuộng áo len mỏng

Những ngày đầu gió mùa ở miền Bắc luôn mang đến một bài toán quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết thú vị cho tủ đồ của dân công sở là: mặc làm sao để đủ ấm lúc đi đường, gọn nhẹ khi ngồi làm việc và vẫn giữ được vẻ chỉn chu nếu đột xuất có lịch gặp đối tác.

Lời giải cho bài toán ấy nằm ở nghệ thuật phối đồ nhiều lớp - giải pháp vừa kinh tế vừa giúp làm mới phong cách từ chính những món đồ quen thuộc. Một chiếc cardigan mỏng vừa vặn có thể giải quyết trọn vẹn cả ba nhu cầu trong ngày. Khi cài kín khuy, nó trở thành chiếc áo len đứng dáng đi cùng quần âu. Lúc mở khuy, chiếc cardigan ấy lại biến thành lớp áo khoác nhẹ nhàng ôm lấy chiếc sơ mi vốn được mặc từ mùa hè.

Đó cũng là điểm quyến rũ nhất của thời trang tối giản khi thời tiết giao mùa. Bạn không nhất thiết phải sắm mới toàn bộ tủ đồ để có cảm giác mới mẻ. Chiếc váy liền trần tay của ngày nắng khi kết hợp cùng cardigan cổ tròn màu kem liền mang một diện mạo hoàn toàn khác. Hay chiếc sơ mi trắng đơn giản chỉ cần lộ chút cổ áo dưới lớp len cổ V màu xám là đã đủ tạo điểm nhấn thanh lịch cho ngày làm việc.

Chia sẻ về áp lực chọn đồ những ngày này, chị Thu Hà, một chuyên viên truyền thông tại Hà Nội chia sẻ: "Thời tiết giao mùa rất dễ khiến người mặc rơi vào tình cảnh quá tay. Mặc quá dày thì đến trưa phát ngột, mà mặc mỏng thì sáng đi xe máy lại run cầm cập. Bí quyết của tôi là luôn thủ sẵn một chiếc cardigan mỏng trong túi xách hoặc treo ở ghế làm việc. Sáng đi đường khoác ngoài sơ mi, đến công ty có điều hòa thì cởi bớt. Chỉ cần thay đổi tỷ lệ các lớp áo và phối lại bảng màu trung tính như be, xám hay nâu là vẻ ngoài đã hoàn toàn khác biệt so với hôm qua".

Khảo sát thị trường mùa này cho thấy sự đa dạng rõ rệt về khoảng giá, phom dáng và chất liệu. Ở phân khúc phổ thông, Canifa mang đến các dòng cardigan cổ tròn màu be với phom dáng thoải mái có giá 399.000 đồng, sử dụng chất liệu acrylic pha polyester. Các mẫu gilet dệt trám của thương hiệu này cũng dao động từ 279.000 - 499.000 đồng.

Ở phân khúc tầm trung, Uniqlo Việt Nam tập trung vào dòng len merino tinh tế với giá từ 588.000 - 686.000 đồng, hoặc len lông cừu cổ V dáng ngắn ở mức 980.000 đồng. Ngoài ra, chiếc áo khoác cản gió cổ đứng, món đồ không thể thiếu của người đi xe máy có giá hiển thị khoảng 1,2 triệu đồng. Với phân khúc thời trang công sở thiết kế, IVY moda giới thiệu các mẫu cardigan cổ V màu nâu chocolate giá 1,29 triệu đồng hay blazer Easy Lady được giảm về mức 819.500 đồng.

Mức giảm giá đôi khi đưa các nhóm hàng vốn khác nhau vào cùng một ngân sách. Việc quyết định lựa chọn lúc này phụ thuộc vào hoàn cảnh sử dụng thực tế. Nếu cần sự linh hoạt, dễ gấp gọn trong cốp xe hay túi xách thì cardigan hoặc gilet len là ưu tiên hàng đầu. Nhưng nếu thường xuyên phải tiếp khách và cần phom dáng đứng đặn, chiếc blazer lại là khoản đầu tư dài hạn đáng giá cho cả năm.

Với những thiết kế áo trơn, chi tiết nhỏ chính là điểm tạo nên sự khác biệt. Cổ polo mang lại vẻ lịch thiệp gần với sơ mi, phần bo gân ở gấu áo và cổ tay giúp giữ phom dáng gọn gàng, trong khi cổ V lại là khoảng thở hoàn hảo để lộ lớp sơ mi bên trong.

Theo chị Minh Anh, chủ một thương hiệu thời trang thiết kế tại Hà Nội, lượng khách tìm mua các dòng áo khoác mỏng và len dệt kim đầu mùa lạnh thường tăng gấp ba lần so với tháng trước. Người mua hiện đại không chỉ nhìn vào kiểu dáng mà soi rất kỹ bảng thành phần sợi cũng như số đo vai và tay áo. "Lời khuyên dành cho khách hàng khi đi thử đồ là nên mặc sẵn lớp áo sơ mi hay áo thun đúng kiểu mình hay dùng ở nhà. Sau khi khoác áo len hoặc blazer bên ngoài, hãy cài khuy, ngồi xuống và đưa hai tay về phía trước. Nếu hàng khuy bị kéo căng hoặc phần nách áo bó cộm khi gập khuỷu tay, đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy bạn nên tăng thêm một cỡ áo để đảm bảo sự thoải mái suốt tám tiếng ở văn phòng", chị Minh Anh nói.

Sự biến hóa của các món đồ mùa lạnh cũng mang đến nhiều lựa chọn phối đồ cho cả tuần làm việc. Những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu cho buổi họp, một chiếc cardigan màu kem cài khuy đi cùng quần âu xám than và giày loafer là đủ gọn gàng. Khi muốn thoải mái hơn vào cuối tuần, bạn có thể mở khuy áo, để lộ lớp áo thun trắng bên trong và kết hợp cùng quần jeans ống đứng. Áo len cổ V xanh navy lại tạo nét hiện đại khi đi kèm một chiếc áo thun cổ tròn mỏng bên trong để lộ viền cổ trắng tương phản.

Vào những ngày trời còn nắng nhẹ, gilet len xám cổ V mặc ngoài sơ mi xanh nhạt phối cùng quần âu đen sẽ giữ trọn vẻ thanh thoát mà không gây cảm giác oi nóng. Đối với những ngày di chuyển nhiều ngoài đường, chiếc áo khoác cản gió màu xám mặc bên ngoài combo sơ mi và gilet sẽ bảo vệ người mặc khỏi làn gió lạnh.

Đối với các thương hiệu, thời điểm chuyển giao mùa chính là cơ hội vàng để gợi ý khách hàng cách kết hợp những thiết kế mới cùng các món đồ đã có từ mùa trước. Còn với người mặc, một chút tinh tế trong việc lựa chọn chất liệu, chú ý đến độ rủ của thân áo và khoảng co giãn ở vai sẽ biến những ngày đón gió mùa trở thành khoảng thời gian mặc đẹp và giàu cảm hứng nhất trong năm.