Gió mùa thất thường gây thiệt hại nặng cho nông nghiệp Ấn Độ

Theo số liệu của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), tính đến ngày 7/9/2026, lượng mưa gió mùa Tây Nam trên toàn quốc thấp hơn mức bình thường khoảng 14%

Theo số liệu của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), tính đến ngày 7/9/2026, lượng mưa gió mùa Tây Nam trên toàn quốc thấp hơn mức bình thường khoảng 14%, mức thiếu hụt sâu nhất trong nhiều năm. Khu vực bán đảo phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi lượng mưa từ ngày 1/6 đến 7/9 thấp hơn 27% so với trung bình. Đáng chú ý, mưa không chỉ ít mà còn phân bố rất thất thường. Bang Maharashtra chuyển từ trạng thái dư 6% lượng mưa trong tháng 7 sang thiếu hụt 12% vào cuối tháng 8. Vùng Marathwada thiếu hụt khoảng 30%, trong khi thành phố Pune ghi nhận tháng 8 khô hạn nhất kể từ năm 2015 với lượng mưa chỉ 24,7 mm.

Tại Haryana, bang được xem là vựa lúa của miền Bắc Ấn Độ, 10 huyện ghi nhận mức thiếu mưa từ 22% đến 59%, ảnh hưởng trực tiếp tới các cây trồng chủ lực như lúa, bông, đậu xanh và kê. Năng suất lúa sụt giảm buộc nông dân phải sử dụng nhiều phân bón và hóa chất hơn để hạn chế thiệt hại, khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể. Trên phạm vi cả nước, diện tích gieo trồng vụ Kharif (vụ mùa mưa) đạt khoảng 108,6 triệu ha, thấp hơn 1,63% so với mức bình thường 110,4 triệu ha. Các cây trồng phụ thuộc nước trời như cây họ đậu và cây có dầu đặc biệt dễ tổn thương trước diễn biến mưa thất thường.

Năng suất lúa sụt giảm buộc nông dân phải sử dụng nhiều phân bón và hóa chất hơn để hạn chế thiệt hại, khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể

Hệ lụy của mùa màng kém không chỉ dừng lại ở đồng ruộng. Tại thị trấn Karnal thuộc bang Haryana, ông Ajay Kumar Chutani, chủ một cửa hàng vải sari do gia đình kinh doanh từ thập niên 1970, cho biết những tháng sau mùa mưa thường là cao điểm bán hàng, khi các gia đình nông dân có tiền từ vụ thu hoạch để chi tiêu cho cưới hỏi và lễ hội. Năm nay, ông lo ngại doanh số sẽ giảm mạnh, trong khi 3 tháng tới mang tính quyết định với lợi nhuận cả năm.

Giới kinh tế nhận định tiêu dùng tại Ấn Độ thường suy giảm khi lượng mưa thiếu hụt, bởi thu hoạch kém đồng nghĩa với thu nhập khả dụng của hộ nông dân giảm. Lạm phát giá lương thực được xem là mối lo trước mắt. Quyết định thu mua và xả kho lương thực của chính phủ sẽ tác động lớn tới nhu cầu phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong vụ Rabi (vụ đông xuân) sắp tới. Với vai trò là nước xuất khẩu lớn về gạo, đường và bông, sản lượng vụ Kharif suy giảm tại Ấn Độ có thể khiến nguồn cung các mặt hàng này trên thị trường thế giới trở nên căng thẳng hơn.