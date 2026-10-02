Gió mùa đông bắc sắp về, miền Bắc mưa rất to

Hiện nay (2/10), một bộ phận không khí lạnh ở phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Miền Bắc đón mưa to từ ngày 4/10 đến sáng 5/10.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 25-27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 23 độ.

Thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất là ngày 5/10, sau đó từ ngày 6/10 nhiệt độ tăng nhẹ, trời mát.

Tại Hà Nội, từ gần sáng ngày 5/10 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 trời có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh. Thời gian lạnh nhất vào ngày 5/10 với nhiệt độ trong ngày chỉ từ 22-27 độ.

Tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió nên có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, không khí lạnh đến sau một đợt nắng nóng bất thường với nền nhiệt cao nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9 (tương đương cường độ gió của áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.