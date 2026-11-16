Gió mùa Đông Bắc 16/11/2026: không khí lạnh đến Đông Bắc Bộ từ 18/11/2026, biển động mạnh

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 18/11/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ đêm 18/11/2026, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Ngày 16/11/2026, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.

Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 28-31 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền

Khoảng ngày 18/11/2026: không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11/2026 và ngày 20/11/2026: không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 trên đất liền; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Mưa và xu hướng rét

Từ ngày 18/11/2026 đến ngày 19/11/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11/2026: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19/11/2026: Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội

Khoảng trưa và chiều 18/11/2026, Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11/2026 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 18/11/2026 trời chuyển rét.

Dự báo trên biển

Vịnh Bắc Bộ (từ trưa và chiều 18/11/2026): gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa: gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11/2026, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ khoảng đêm 19/11/2026 đến 21/11/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.

Khuyến cáo

Tàu thuyền hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn cần theo dõi sát bản tin và chủ động đảm bảo an toàn.

Người dân ở vùng núi, vùng có sườn dốc cần đề phòng sạt lở đất; tránh qua lại suối, khe nhỏ khi có mưa lớn.

Khi có dông, hạn chế ở ngoài trời, tránh trú dưới gốc cây và gần công trình kém kiên cố để phòng lốc, sét, mưa đá.

Người dân ở vùng trũng, thấp cần chuẩn bị phương án ứng phó ngập úng.

Từ đêm 18/11/2026, người dân ở Bắc Bộ cần giữ ấm, đặc biệt ở vùng núi có nơi rét đậm.

Thời gian phát tin

Tin phát lúc: 15h30 ngày 16/11/2026.

Bản tin tiếp theo: 21h30 ngày 16/11/2026.