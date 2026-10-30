Giờ 'G' đã điểm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương sẵn sàng đón du khách đến tham dự Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Rực rỡ cờ hoa

Trước giờ “G”, khu vực trung tâm tỉnh, đặc biệt là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng cùng các tuyến đường nội thị, đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ từ sớm.

Các địa phương như phường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, xã Tân Cương tổ chức tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường phố, cắt tỉa cây xanh, mở rộng các tuyến đường, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Du khách thưởng trà tại HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương.

Tại khu vực trung tâm tỉnh, nhất là quanh Quảng trường Võ Nguyên Giáp và phố đi bộ trung tâm, cờ hoa, pa nô, áp phích cùng hệ thống ánh sáng được bố trí nổi bật, sẵn sàng đón các đoàn khách và người dân đến với Thái Nguyên trong những ngày diễn ra sự kiện.

Ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, cho biết: Là địa bàn trung tâm, nơi diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, phường đã chủ động chỉnh trang đô thị từ sớm. Tại các khu dân cư, người dân cũng tích cực treo cờ, trang hoàng nhà cửa, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn.

Nhiều ngày nay, Không gian văn hóa trà Tân Cương luôn rộn ràng những bước chân của du khách.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, các vùng chè trọng điểm của tỉnh như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài (Đồng Hỷ), Khe Cốc (Vô Tranh)... cũng được chỉnh trang cảnh quan, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Các tuyến đường giao thông được sửa sang, không gian thưởng trà truyền thống được làm mới, sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, tỉnh đã chỉ đạo triển khai phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho các hoạt động của Festival. Việc tạm thời cấm và phân luồng phương tiện trên các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Nguyễn Du, Nha Trang, Đội Cấn được thực hiện nghiêm túc.

Háo hức chào đón

Tối 29-10, dù mới là buổi tổng duyệt, Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, đã đông kín người.

Hình ảnh những ấm trà khổng lồ được bài trí tại các vùng chè, khu trung tâm của tỉnh Thái Nguyên.

Bà Vũ Thị Hằng, 75 tuổi, ở tổ dân phố 32, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Khi xem chương trình tổng duyệt, tôi rất tự hào khi quê hương tổ chức một sự kiện lớn và hoành tráng như thế này. Chủ đề "Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt" rất có ý nghĩa. Trường đoạn nghệ thuật “Thái Nguyên - Mạch nguồn lịch sử” là điểm nhấn đáng chú ý, tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh qua các thời kỳ; khắc họa truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Chương trình đồng thời tôn vinh giá trị cây chè - cây trồng chủ lực của tỉnh, cùng văn hóa trà và thương hiệu “Đệ nhất danh trà”, qua đó, giới thiệu hình ảnh Thái Nguyên giàu truyền thống, năng động, đổi mới và hội nhập.

Cùng chung niềm vui, anh Hứa Đức Thành, ở phường Quyết Thắng, bày tỏ: Tôi thấy chương trình được dàn dựng rất công phu, có nhiều tiết mục đặc sắc. Người dân chúng tôi đang vô cùng phấn khích, chờ đón màn bắn pháo hoa nổ tầm cao ở phần cuối lễ khai mạc.

Các vùng chè trọng điểm của tỉnh đều tổ chức những hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Không chỉ háo hức chờ đón đêm khai mạc, người dân còn mong đợi chuỗi hoạt động diễn ra trong suốt Festival. Chị Vũ Thị Hòe, ở xóm Đồng Đình, xã La Hiên, cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã nắm được thông tin về các chương trình, hoạt động của Festival. Dịp này, du khách từ khắp mọi miền đất nước sẽ đến với Thái Nguyên. Là người con của tỉnh nhà, tôi càng muốn tranh thủ tham gia những sự kiện đặc sắc của quê hương.

Người dân Thái Nguyên đang đếm ngược từng giờ để chào đón sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2026. Công tác chuẩn bị đã cơ bản sẵn sàng, không khí ngày hội lan tỏa từ trung tâm đến các vùng chè, thể hiện khát vọng vươn xa, hội nhập và phát triển của Thái Nguyên trong tương lai.

Với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, Chương trình kỷ niệm 195 năm ngày Thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2026) và Khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, sẽ diễn ra vào tối 30-10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Gắn với sự kiện này là chuỗi các hoạt động, như: Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu”, diễn ra vào sáng ngày 31-10, tại Trung tâm Văn hóa trà ESG Valley, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng. Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối và hợp tác trong lĩnh vực chè.

Lễ bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 diễn ra vào tối 7-11, tại Phố đi bộ trung tâm để tổng kết sự kiện, công bố kết quả World Master Tea Vietnam, đại nhạc hội và bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà: Không gian trải nghiệm độc đáo với 30 món ăn sáng tạo từ trà, diễn ra từ 15h đến 22h ngày 30-10, tại không gian ẩm thực, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng.

Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”: Tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Chuyến tàu di sản “Hành trình về xứ trà”: Khởi hành trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên kết hợp quảng bá hình ảnh vùng chè và văn hóa trà gắn với 5 tour du lịch khám phá Thái Nguyên.

Cuộc thi "World Master Tea Vietnam 2026” nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những cá nhân có năng lực, tư duy sáng tạo trong lĩnh vực pha chế, sáng tạo đồ uống từ trà; đồng thời, quảng bá hình ảnh, văn hóa xứ trà Thái Nguyên.

Thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè trọng điểm của Thái Nguyên.

Các hoạt động hưởng ứng tại vùng chè nổi tiếng như: Không gian văn hóa trà Tân Cương và chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”.