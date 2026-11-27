'Giờ đọc hạnh phúc' và hành trình khơi dậy niềm đam mê sách
Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua những không gian đọc thân thiện đang đóng vai trò thiết thực trong việc hình thành thói quen tự học cho thế hệ trẻ. Tọa lạc tại thôn Đại Lan, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, Thư viện Hoa Trạng Nguyên do cô giáo Đặng Thị Mão sáng lập đã trở thành điểm sáng về không gian đọc cộng đồng.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/gio-doc-hanh-phuc-va-hanh-trinh-khoi-day-niem-dam-me-sach.html