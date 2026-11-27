Nghĩa vụ thanh toán trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh trong tháng 12/2026, lên 55.800 tỷ đồng - mức cao nhất năm. Tuy nhiên, áp lực không chỉ tập trung vào thời điểm cuối năm mà còn tiếp tục xuất hiện theo từng đợt trong năm 2027, đặt ra yêu cầu lớn hơn về khả năng cân đối dòng tiền và tái cấp vốn của doanh nghiệp.